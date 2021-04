Fare il bucato è certamente uno dei compiti più ingrati che dobbiamo accollarci durante le faccende di casa. È quindi comprensibile voler concludere l’operazione il più in fretta possibile e con il minimo sforzo. Non tutti lo sanno, ma se stendiamo i panni nella maniera giusta, la stiratura si rivela spesso inutile, e i panni meno soggetti a pieghe possono essere ritirati direttamente dallo stendibiancheria all’armadio senza passare dal ferro da stiro.

Ma come rendere questa operazione più semplice e veloce? Esistono una serie di trucchi che possiamo utilizzare quando stendiamo il bucato per semplificarci di molto la vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo i trucchi che funzionano davvero per far asciugare i panni stesi più in fretta e senza pieghe.

Come far asciugare i panni più in fretta

La prima regola per far asciugare i panni stesi più in fretta è quella di posizionarli ben distesi e senza sovrapporli. Ad esempio, asciugamani e lenzuola si asciugheranno più facilmente se appesi per gli angoli, e non piegati in due sul filo. Se abbiamo un capo troppo grande e ingombrante, e dobbiamo piegarlo per forza, pieghiamolo su due fili, in modo che resti più disteso e non sovrapposto.

Un altro trucco è quello di mettere la pinza su una parte leggera del capo, che si asciuga facilmente. Ad esempio, stendiamo i calzini dalla punta e non dall’elastico, che rischierebbe di rimanere bagnato più a lungo.

Ecco quindi i trucchi che funzionano davvero per far asciugare i panni stesi più in fretta e senza pieghe.

Come far asciugare i panni senza pieghe

Ecco un trucco che ci risparmia tempo e fatica quando dobbiamo stendere maglie, canottiere, e maglioni. Stendiamoli direttamente su una gruccia. In questo modo la nostra maglia resterà senza pieghe, e pronta per essere ritirata direttamente nell’armadio, senza doverla togliere dall’appendiabiti e piegarla.

Un altro consiglio è quello di stendere i panni posizionando le mollette a un’estremità, in modo che non lascino il segno.

Attenzione però a non esagerare: resistiamo alla tentazione di usare questo trucco per asciugare i vestiti se non vogliamo che si rovinino.