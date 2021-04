Gli accessori immancabili per una comoda e perfetta scrivania da smart working

Lo smart working è diventato un fenomeno fondamentale nel mondo del lavoro moderno. I recenti cambiamenti sociali e politici hanno messo in evidenza come sia necessario cambiare paradigma per la produttività. Moltissimi lavoratori e anche aziende hanno scoperto l’importanza di un modello diverso che possa unire le necessità del momento con quelle dei datori di lavoro.

Tantissimi Lettori si sono organizzati, allora, per realizzare il proprio piccolo angolo produttivo sulla scrivania di casa. Anche per questo, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha realizzato questa piccola guida agli accessori immancabili per una comoda e perfetta scrivania da smart working.

Audio e video

Un primo acquisto da fare è sicuramente quello di una buona webcam. Gli Esperti della Redazione hanno già trattato l’argomento ed esistono tante soluzioni alternative. La ragione dietro questa scelta è che spesso la webcam integrata non ha buone specifiche né la giusta resa. Meglio sceglierne una esterna, con risoluzione almeno HD – in grado quindi di registrare almeno a 720p.

In tempo di videochiamate, anche la qualità audio diventa qualcosa di importante. Bene, la soluzione migliore e più efficace per far funzionare il tutto è acquistare un paio di cuffie con microfono integrato. Importante preferire quelle over ear, per la loro comodità sulle orecchie, che abbiano dei cuscinetti abbastanza morbidi e un’equalizzazione “piatta” per evitare enfatizzazioni. Anche il comparto microfonico andrebbe scelto per comodità e pulizia del suono.

Utilità inaspettata

L’illuminazione della scrivania è una cosa importante che non va sottovalutata per l’ergonomia e per l’affaticamento degli occhi. Ultimamente sono comparsi dei nuovi modelli di lampade che possono essere montate sulla cornice dello schermo, in alto.

In tal modo, si illumina chiaramente e facilmente la scrivania stessa e si evitano fastidiosi riflessi sullo schermo. Molto utile soprattutto per chi ha necessità di non avere alcuna interferenza su ciò che vede a schermo, magari perché lavora con video e foto editing.

Un altro degli accessori immancabili per una comoda e perfetta scrivania da smart working è uno schermo portatile. Non si può credere a quanto possa essere utile, ma averne uno magari touch consente di gestire in maniera molto più agevole certi programmi.