Tutti noi amiamo i jeans. Sono un capo che non passerà mai di moda e che riesce allo stesso tempo a essere casual ed elegante. I jeans, però, hanno anche un difetto. Dopo tanti lavaggi tendono a perdere il colore e a sembrare sdruciti. Ma da oggi non sarà più un problema.

Ecco perché in molti stanno mettendo aceto e sale sui jeans, un metodo infallibile che risolverà un problema comune: mai più jeans scoloriti.

Come lavare i jeans per salvare i colori fin da subito

Possiamo iniziare a salvare i colori dei nostri jeans preferiti fin dal primo lavaggio. La prima volta che li mettiamo in lavatrice programmiamo un risciacquo molto lungo. Così scaricheremo il colore in eccesso e faremo sì che non ci stingano addosso o sulle sedie.

Le volte successive giriamo i jeans prima di metterli in lavatrice. Eviteremo lo sfregamento diretto con i detergenti e con le pareti della lavatrice.

Scegliamo sempre il programma per capi delicati e con acqua fredda: le fibre resteranno ben salde e i colori non perderanno lucentezza.

Ecco perché in molti stanno mettendo aceto e sale sui jeans, un metodo infallibile che risolverà un problema comune: usiamo aceto bianco e sale

Se il nostro denim è già stato messo a dura prova abbiamo a disposizione un altro rimedio infallibile. Prepariamo una bacinella con 4-5 litri di acqua fredda. Aggiungiamo subito un bicchiere di aceto bianco e due cucchiai di sale grosso.

Dopo aver fatto agire per qualche minuto mettiamo dentro i pantaloni e teniamoli a mollo per circa 6 ore. Sale e aceto saranno fondamentali per rinforzare le fibre e per salvare il colore per sempre. Non preoccupiamoci degli eventuali cattivi odori. Una volta risciacquati spariranno.

