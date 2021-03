Cosa c’è di meglio che accoccolarsi sul divano con una tazza di tè fumante per goderci lo spettacolo della natura? Anche se in questo periodo non possiamo uscire di casa, non significa che non possiamo esplorare il mondo là fuori.

Le tecniche documentaristiche hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, e oggi ci regalano immagini e colori mozzafiato per farci vivere in prima persona tutta la spettacolare magia della natura.

Se abbiamo Netflix, possiamo goderci comodamente una serie di magnifici documentari naturalistici. Ma vediamo quelli da non perdere assolutamente.

Ecco i tre documentari naturalistici più spettacolari da guardare su Netflix per regalarci una serata di relax e stupore.

Notte sul pianeta Terra

Questo splendido documentario saprà trasportarci in un mondo magico che noi umani conosciamo pochissimo: la notte. Con tecniche documentaristiche all’avanguardia, potremo spiare gli animali nei loro momenti più intimi, ed esplorare finalmente il mondo notturno. Visiteremo foreste tropicali, distese ghiacciate, profondità oceaniche, e persino le città, che di notte rivelano qualcosa che di giorno è inafferrabile. ‘Notte sul pianeta Terra’ è una serie di 6 puntate, assolutamente da non perdere.

Racconti di luce

Il secondo dei tre documentari naturalistici più spettacolari da guardare su Netflix per una serata di relax e stupore è lo splendido ‘Racconti di luce’. La serie segue dei fotografi che attraversano il mondo per raccogliere immagini mozzafiato del mondo naturale e del mondo umano, dai picchi dell’Himalaya alle comunità più sperdute.

Composto da tre stagioni.

Il nostro pianeta

Uno dei più grandi progetti del famosissimo documentarista inglese David Attenborough, questa serie ci trasporta in tutti gli ambienti naturali del nostro pianeta. Esploreremo così intricati e meravigliosi equilibri naturali, messi in pericolo dai cambiamenti climatici e dall’antropizzazione selvaggia. Le immagini sono tra le più spettacolari mai girate, accompagnate da una narrazione interessante e ricca di curiosità. Assolutamente da non perdere.

Se vogliamo approfittarne per imparare anche le lingue mentre siamo su Netflix, ecco un’estensione che pochi conoscono per imparare davvero le lingue su Netflix mentre ci godiamo i tre documentari naturalistici più spettacolari da guardare su Netflix per regalarci una serata di relax e stupore.