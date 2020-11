Imparare una lingua straniera è come fare un lungo viaggio nella cultura di un altro popolo. Il modo migliore per padroneggiare una lingua non comprende solo lo studio sui libri, ma anche e sopratutto il divertimento e l’uso nella realtà quotidiana. Per questo è utilissimo guardare film, serie TV o cartoni animati nella lingua che stiamo studiando. Così impareremo molto più velocemente, e ci divertiremo.

Ma non tutti sanno che esiste un’estensione per PC studiata apposta per chi sta imparando le lingue, con sottotitoli, traduzioni, e mille funzioni utilissime per aiutarci nel nostro studio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco un’estensione che pochi conoscono per imparare davvero le lingue su Netflix.

Un’estensione gratuita per Netflix

Si tratta di “Language learning with Netflix”, cioè ‘Imparare le lingue con Netflix’, un’estensione per PC gratuita che tutti possiamo installare sul nostro motore di ricerca.

Se usiamo Google Chrome, ad esempio, basta cercare ‘Language learning with Netflix’ nel Chrome Web Store e installarla in pochi secondi.

Una volta installata, l’estensione comparirà come un pulsante quando apriremo Netflix.

Ma quali sono le sue funzioni? Ecco come usare un’estensione che pochi conoscono per imparare davvero le lingue su Netflix

Sottotitoli in più lingue e dizionario integrato

Se abbiamo installato “Language learning with Netflix”, comparirà una barra nella parte inferiore dello schermo. Potremo attivarla o disattivarla con un semplice click, e modificarne le impostazioni cliccando sul pulsante a forma di ingranaggio.

Nella barra dei sottotitoli verranno mostrati sottotitoli in due lingue di nostra scelta.

Così potremo ad esempio guardare una serie in inglese, con sottotitoli sia in inglese che in italiano.

Vi è inoltre un vocabolario integrato: spostando il cursore su una parola che non conosciamo, viene fornita la traduzione e la pronuncia.

Possiamo creare un catalogo di parole sconosciute premendo sul simbolo della stellina che appare accanto al sottotitolo. L’estensione evidenzia per noi le parole più importanti di ogni frase, per facilitarci nella comprensione.

Possiamo anche rallentare la velocità di riproduzione del video e dei sottotitoli. In questo modo saremo molto facilitati nella comprensione della lingua straniera.

Buona visione!