Molti italiani hanno scoperto con allarme che i prezzi dell’energia continuano ad aumentare. Ma se in inverno è il riscaldamento a pesare sulle nostre tasche, d’estate è l’uso dei condizionatori a contribuire in maniera significativa alle spese delle famiglie.

Ma se la bolletta è astronomica, non per questo dobbiamo rinunciare all’uso dei condizionatori. Vi sono alcuni semplici consigli che tutti possiamo seguire per contenere il consumo di energia elettrica causato dal condizionatore e risparmiare soldi.

Chiudiamo le porte interne

Il primo e più importante consiglio è di ricordarsi di tenere le porte interne chiuse quando abbiamo il condizionatore acceso, in modo da raffreddare soltanto la stanza in cui ci troviamo. Inutile raffreddare le camere da letto se passiamo la maggior parte del tempo nella zona giorno. Anche il bagno non ha di solito bisogno di essere raffreddato, dato che ci passiamo poco tempo. Quando cuciniamo, chiudiamo la porta della cucina in modo da non disperdere il calore sprigionato dai fornelli anche nel resto della casa.

I tre consigli più efficaci per risparmiare soldi usando il condizionatore

Il secondo consiglio consiste nell’alzare progressivamente la temperatura del condizionatore man mano che ci rinfreschiamo. Ad esempio, appena rientrati a casa accaldati è normale settare una temperatura piuttosto bassa, perché abbiamo fretta di rinfrescarci. Ma, dopo qualche minuto, possiamo tranquillamente alzare la temperatura di qualche grado senza patirne le conseguenze. Nel giro di un’ora o due, possiamo alzare progressivamente la temperatura del condizionatore quasi senza accorgercene e in questo modo consumare meno energia.

Usare la funzione deumidificatore o ventilatore

Il terzo dei tre consigli più efficaci per risparmiare in bolletta con il condizionatore consiste nello sfruttare altre funzioni dell’apparecchio. La maggior parte dei condizionatori possiede anche la funzione ventilatore e deumidificatore. Queste funzioni generalmente consumano meno energia, e sono molto utili per risparmiare in bolletta. Possiamo utilizzarle quando l’ambiente è già fresco per mantenere bassa la temperatura, oppure alla sera o alla mattina presto quando l’ambiente non è troppo caldo.

Un altro consiglio per mantenere la temperatura più bassa in casa consiste nel tenere le persiane chiuse, e se abbiamo un giardino, di investire in piante che ci aiutano a proteggere le pareti dai raggi diretti del sole durante l’estate, e che limitano la dispersione di calore durante l’inverno. Ci ringrazierà non soltanto il portafoglio, ma anche l’ambiente naturale.

