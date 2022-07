Per star dietro a tutti gli impegni, molto spesso può capitare di dover preparare qualcosa in poco tempo e da mangiare al volo. In queste situazioni è importante tenere a portata di mano una serie di ricette semplici e veloci, che siano in grado anche di saziarci e ingolosirci.

Sulle nostre pagine abbiamo più volte consigliato ricette di questo tipo, come ad esempio le polpette di pollo e patate. In questo articolo, invece, vedremo come preparare degli ottimi tramezzini dal cuore filante di cui difficilmente faremo a meno una volta mangiati.

Quindi, per realizzare 8 fantastici tramezzini, ideali per 4 persone, avremo bisogno di:

12 fette di pane bianco;

150 g di prosciutto cotto;

400 g di formaggio svizzero;

150 g di mozzarella;

100 g di farina 00;

100 g di burro;

1 l di latte;

sale;

noce moscata.

Tramezzini al prosciutto e formaggio filante, pronti in appena 10 minuti

Prima di tutto prepariamo la nostra besciamella. In un pentolino versiamo prima tutto il latte, insieme ad un pizzico di sale ed uno di noce moscata. Spostiamoci sul piano cottura ed iniziamo a farlo riscaldare a fuoco moderato. In un altro pentolino, invece, facciamo sciogliere il burro, dopo di che aggiungiamo la farina setacciata. Iniziamo a mescolare il tutto con una frusta fino ad ottenere un composto cremoso e privo di grumi. A questo punto versiamo il latte caldo poco per volta, continuando a mescolare per bene. Una volta versato tutto il latte, continuiamo a cuocere la besciamella per altri 5 minuti fino ad ottenere la densità desiderata. Ora, per preparare i nostri tramezzini al prosciutto e formaggio filante, bisognerà effettuare i seguenti passaggi.

Composizione, stratificazione e cottura dei sandwich

Foderiamo una teglia con della carta forno e predisponiamo 8 fette di pane bianco. Su ognuna di esse, poi, spalmiamo un po’ di besciamella e aggiungiamo il formaggio svizzero grattugiato. Fatto ciò, inseriamo una fetta di prosciutto cotto e facciamo un altro strato di besciamella e formaggio svizzero. A questo punto prendiamo 4 di queste fette di pane farcite e adagiamole sopra alle altre 4. Dopo di che richiudiamo con le fette di pane restanti e, al di sopra di esse, versiamo altra besciamella e rifiniamo con della mozzarella grattugiata. Ora non ci resta che infornare i sandwich per 10 minuti a 170 gradi e, una volta sfornati, dividerli a metà per ricavare 8 gustosissimi tramezzini. Dal momento che si preparano in poco tempo, questi tramezzini sono ideali per un pranzo o una cena da fare al volo.

