Come sanno gli appassionati di giardinaggio, la maggior parte delle piante rampicanti ha un grande difetto: rovinano i muri. Le piante infatti devono ‘aggrapparsi’ alla parete, e molte lo fanno infiltrando fibre e radici tra le imperfezioni del muro. Crescendo la pianta può rovinare la parete fino a creare delle crepe o addirittura a staccare pezzi di intonaco o calcinacci. Non un bel risultato se ci teniamo all’estetica della nostra casa. Ma niente paura, c’è una soluzione. Non dobbiamo per forza rinunciare all’estetica e alla frescura di una bella pianta rampicante. Ne esiste una che non rovina le pareti esterne e che è molto facile da coltivare. Vediamo di che pianta si tratta.

Svelato il rampicante che tiene fresco e non rovina assolutamente i muri

Ma di quale pianta rampicante stiamo parlando? Si tratta dell’amatissima vite canadese. La vite canadese è una pianta rampicante decidua che si è adattata molto bene al clima italiano. Ne esistono molte varietà, ma la più comune nei nostri giardini e balconi è la Parthenocissus tricuspidata. È molto amata anche per i suoi colori sgargianti in autunno. Ma perché la vite canadese è adatta se vogliamo proteggere le nostre pareti? C’è una spiegazione. Svelato il rampicante che tiene fresco e non rovina assolutamente i muri.

Perché protegge i muri invece di rovinarli

Per mantenere le nostre case al fresco, circondarci di piante è la soluzione più ecologica ed economica. Ma la vite canadese ha anche il vantaggio di non rovinare le pareti. Non soltanto la vite canadese è meno invasiva sulla parete e sull’intonaco, ma la protegge anche. Questo perché le grandi foglie della vite proteggono il muro dall’acqua e dall’umidità durante la primavera e l’autunno e dai raggi del sole durante l’estate. Quando la pianta perde le foglie di inverno, la parete verrà invece riscaldata dai raggi solari. Un’alleata perfetta per tutte le stagioni. Se il nostro obiettivo è di mantenere l’interno della casa più fresco d’estate, basta fare questa cosa in giardino