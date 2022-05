Il grande caldo è alle porte e gli italiani cominciano a rispolverare condizionatori e ventilatori. Molti che non se ne sono ancora muniti si stanno informando per installare il condizionatore in casa, nella speranza di mantenere gli interni più freschi durante un’estate che si preannuncia torrida e secca. Ma in realtà, esistono delle alternative molto efficaci al condizionatore, che ci mantengono freschi senza consumare troppa energia.

Consuma meno di un condizionatore

Ma qual è l’alternativa più efficace al condizionatore? Si tratta di una soluzione che esiste da decenni, e che già i nostri nonni avevano in casa: il ventilatore da soffitto. Il ventilatore da soffitto è molto più grande di un classico ventilatore con base che si appoggia a terra, ed è molto più efficace per raffreddare una stanza. Inoltre, ha un grande vantaggio nei confronti del classico condizionatore: consuma molta meno corrente. Possiamo dire che un ventilatore da soffitto consuma circa 15 volte meno energia rispetto a un classico condizionatore. Un grandissimo risparmio in bolletta.

Dimentichiamoci il condizionatore, ecco l’alternativa che ci tiene freschi spendendo meno e senza creare correnti d’aria in casa

Un altro grande vantaggio del ventilatore da soffitto è che esso muove l’aria in maniera uniforme. A differenza del ventilatore a terra, o del più rudimentale metodo di aprire le finestre su lati opposti della casa per creare corrente, il ventilatore da soffitto non causa inconvenienti come porte che sbattono, tende svolazzanti o altri fastidi. Ma i suoi vantaggi non sono finiti qui.

Non secca l’aria in casa come il condizionatore

Molte persone non tollerano il condizionatore perché rende l’aria di casa troppo secca. Il condizionatore, infatti, nonostante ci aiuti a mantenerci freschi, non è proprio ideale se consideriamo la qualità dell’aria all’interno delle pareti domestiche. L’aria troppo secca in casa può causare fastidi respiratori, oltre che a rendere più semplice la diffusione di germi.

Il ventilatore da soffitto non ha questo problema. Ci aiuterà a mantenerci freschi senza compromettere la qualità dell’aria.

Possiamo lasciarlo acceso quando usciamo

Dimentichiamoci il condizionatore, ecco l’alternativa che consuma molta meno energia, il ventilatore da soffitto può rimanere operativo durante tutta la giornata e anche di notte. Consumando poca energia ed essendo molto silenzioso, può aiutarci a mantenere la casa fresca per 24 ore al giorno.

Dunque dimentichiamoci il condizionatore. Spenderemo molto meno sia per installare un ventilatore da soffitto (il prezzo si aggira in genere intorno ai 200 euro), sia per mantenerlo in funzione. Un grande vantaggio rispetto al condizionatore.

