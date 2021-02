Purtroppo la puzza di sudore non è un disturbo che affligge soltanto gli adolescenti. Anche in età adulta, e nonostante un’accurata igiene quotidiana, possiamo occasionalmente essere colpiti da questo problema. Sempre motivo di imbarazzo, specialmente se non possiamo darci una rinfrescata e cambiarci fino a fine giornata, questo problema non è però irrisolvibile.

Un grande contributo all’odore che sprigioniamo è quello che mangiamo. Tutti sanno ad esempio che consumare aglio può far puzzare il nostro alito e il nostro sudore. Ma l’aglio non è il solo ad avere questo effetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se vogliamo limitare al massimo li cattivi odori, non possiamo fare a meno di prestare attenzione anche alla dieta.

Ecco quindi i tre cibi da evitare se puzziamo sempre di sudore.

Verdure crocifere

Le crocifere sono una grande famiglia vegetale che include una grande quantità di verdure che consumiamo regolarmente, per esempio cavolfiori, cavoli, verze, broccoli, cime di rapa e simili.

Tutte queste verdure sono ovviamente buonissime, ma purtroppo hanno un brutto effetto sul nostro odore corporeo. Possono infatti far puzzare il nostro sudore di uova marce. Per niente attraente. Molto meglio limitare il consumo di queste verdure il più possibile se dovremo essere presentabili in società.

Alcool

Il secondo dei tre cibi da evitare se puzziamo sempre di sudore è in realtà una bevanda: si tratta dell’alcool. Tutti sappiamo che il consumo di alcool non ha affatto risultati positivi per il nostro alito. Ma l’alcool causa anche un cattivo odore corporeo. L’alcool viene metabolizzato dal nostro corpo e trasformato in sostanze dall’odore niente affatto piacevole, che poi vengono espulse attraverso le ghiandole sudoripare.

Meglio quindi non alzare troppo il gomito se siamo soggetti a eccessi di sudorazione

Carne rossa

Un consumo eccessivo di carne rossa ha affetti poco piacevoli sull’odore del nostro sudore.

Diversi studi hanno confermato che eliminando la carne dalla dieta, il sudore ha un odore meno sgradevole e pungente, per non parlare dei vantaggi sulla digestione e i processi intestinali. Perché non dare una possibilità a una dieta più vegetarian-friendly?

Un altro perenne problema quando ci troviamo in società è quello dell’alito che puzza. Ecco i tre cibi migliori per combattere l’alito cattivo.