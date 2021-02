Sappiamo bene quanto può essere fastidioso indossare il nostro cappotto e sentire un forte odore di umido. Molto spesso siamo costretti a dover cambiare indumento o, alle volte, addirittura a rimettere tutto in lavatrice e sperare che con il lavaggio anche l’odore svanisca. Per evitare tutto questo, è ovviamente necessario che gli armadi, ma anche i cassetti, non siano interessati da fenomeni quali umidità, condensa e muffe.

Come prevenire

Per risolvere una volta per tutte il problema dell’umidità in casa sono tante le soluzioni che possiamo prendere in considerazione. È possibile infatti rivolgersi a dei professionisti, ma non solo.

Esistono infatti delle opzioni che, sebbene possano essere considerate rudimentali, donano anch’esse ottimi risultati. Ovviamente sono in molti a preferire questi rimedi fai da te in quanto, innanzitutto, si rivelano estremamente più economici. Proprio per questo, vogliamo parlare di un metodo molto efficace che probabilmente in pochi conoscono. Infatti vinciamo finalmente l’umidità in casa grazie a questa fantastica soluzione.

Le palline di canfora

Per evitare che si formi umidità all’interno dei cassetti e degli armadi, consigliamo di mettere al loro interno delle palline di canfora. Anche se non sono in molti a conoscerla, questa sostanza è reperibile in moltissimi negozi. Nel caso si faccia fatica a trovarla, sicuramente sarà acquistabile nei maggiori siti di shopping online. La canfora ha la capacità di assorbire l’umidità, nel momento in cui viene posizionata in un ambiente particolarmente umido. Mettendo dunque queste palline vicino ai vestiti o alla biancheria, riusciremo ad evitare che l’umidità proliferi e, dunque, che lasci sui vestiti quell’odore sgradevole che tutti conosciamo.

Già dopo poche ore dovremmo essere in grado di vedere dei risultati. Nonostante questo consigliamo di lasciare il prodotto per ulteriore tempo nell’armadio, come nel cassetto, così da essere sicuri che il fenomeno ci abbandoni definitivamente. Inoltre, lasciandole al loro posto a lungo permetteremo alla canfora di prevenire la formazione di umidità, oltre che a sconfiggerla.

Bisogna solo prestare molta attenzione a tenere la canfora lontano dalla portata dei bambini, perché pericolosa se inalata o ingerita, o portata a contatto con le mucose o con cute lesa.

Come possiamo vedere si tratta di un metodo facilissimo da mettere in pratica e, soprattutto, estremamente economico da realizzare. Dunque vinciamo finalmente l’umidità in casa grazie a questa fantastica soluzione.