Il microonde è certamente uno degli elettrodomestici più utili e versatili che abbiamo in cucina. Anche se molti lo usano soltanto per riscaldare i cibi già cotti, in realtà è perfetto anche per cucinare, specialmente se utilizzato per le verdure e i cibi ricchi di acqua.

Purtroppo però, il microonde ha anche qualche controindicazione. Ci sono dei cibi che non andrebbero mai messi nel microonde.

Mai mettere questi tre cibi nel microonde se non vogliamo causare disastri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Legumi

Mai mettere questi tre cibi nel microonde se non vogliamo causare disastri. Il primo sono i legumi. Proprio così: piselli, fagioli, ceci, lenticchie e altri cibi simili non sono adatti ad essere scaldati al microonde. Il motivo per cui non bisognerebbe scaldare i legumi al microonde è molto semplice: tendono ad esplodere. Mentre la polpa all’interno del seme si riscalda infatti, aumenta la pressione che esercita sulla buccia, fino a farla scoppiare. Ci toccherà poi perdere molto tempo a pulire le pareti interne del microonde.

Pane

Potrebbe sembrare una buona idea riscaldare il pane al microonde quando abbiamo voglia di una bella fetta di pane calda e fragrante o per recuperare del pane indurito e farlo tornare commestibile.

Ma non c’è nulla di più sbagliato. Il pane, infatti, non contiene abbastanza acqua perché il microonde riesca a scaldarlo in maniera uniforme. Rischieremmo di tirare fuori dal forno a microonde un pane duro, gommoso e in alcuni punti bruciato. Meglio lasciar perdere e utilizzare il forno tradizionale

Pizza

Cosa c’è di meglio di una bella pizza morbida, fragrante e filante? Per ottenere i risultati migliori, però, la pizza non andrebbe scaldata nel microonde. Il microonde infatti ci restituirebbe una pizza troppo umida e collosa, sicuramente non all’altezza delle nostre aspettative. Meglio utilizzare una padella, oppure il forno tradizionale.

Ma esistono anche dei cibi che invece sono perfetti per il microonde, ecco qualche consiglio su come sfruttare al meglio questo elettrodomestico.