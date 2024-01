Potremmo iniziare questo articolo dicendo che tutto sembra andare avanti come da percorso annuale come proiettato dalla combinazione storica del quarto anno del ciclo presidenziale americano con quello del quarto del decennio in corso. Forse! Sì, il forse è dovuto perchè non è ancora ribasso e ci sono ancora dei dubbi sull’attuale struttura grafica dei principali listini azoonari. Ora andremo a vedere cosa monitorare nei prossimi giorni e quali potrebbero essere i target del ribasso dei mercati azionari se si verificheranno queste condizioni.

Oggi e domani sono giorni decisivi per la tendenza di mercati fino al mese di marzo

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 17 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.538

Eurostoxx Future

4.423

Ftse Mib Future

30.175

S&P500

4.739,21.

La tendenza ribassista di breve termine potrebbe continuare se i seguenti listini chiuderanno la seduta di contrattazione di domani su livelli inferiori a:

Dax Future

17.124

Eurostoxx Future

4.600

Ftse Mib Future

31.035.

Invece, inizierà una tendenza ribassista di breve termine se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli inferiori a:

S&P500

4.698.

I target del ribasso dei mercati azionari se si verificheranno queste condizioni

Il nostro percorso campione annuale proietta una fase laterale ribassista fino al mese di maggio. Le probabilità che si possa formare un minimo a febbraio sono del 60%, a marzo sono molto più elevate. Poi nelle prossime settimane andremo a rivedere questo scenario statistico.

Quali sono i target di prezzo che potrebbero essere raggiunti nelle prossime settimane?

Dax Future

15.770

Eurostoxx Future

4.200/4.000

Ftse Mib Future

28.500/27.500

S&P500

4.400/4.300.

Questi sono livelli intorno ai quali passano delle trend line e dei supporti che si sono formati nello scorso anno. Quindi, come regolarsi?

Al momento un primo step di verifica saranno le chiusure di contrattazione di domani, e poi si vedrà.

