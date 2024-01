12 azioni europee sottovalutate secondo Morningstar

Il rally di Natale ha permesso all’azionario europeo di chiudere l’anno in positivo. Come sottolinea la rivista Morningstar, in questo periodo molti titoli si sono messi in risalto ma alcuni sono ancora rimasti a sconto. Scopriamo quali sono.

Il rimbalzo avvenuto negli ultimi due mesi dell’anno appena passato sottolinea un dato molto importante: gli investitori nutrono un sentiment positivo nei confronti dei mercati europei.

Il motivo? La sensazione che le Banche centrali abbiano finito di aumentare i tassi di interesse e che ormai questi siano destinati a scendere.

Le 12 azioni europee sottovalutate secondo la rivista Morningstar

La rivista Morningstar ha individuato una serie di azioni che ritengono essere sopravvalutate del 50% e oltre, come Marks & Spencer Group PLC (MKS) e BE Semiconductor Industries NV (BESI).

Tuttavia, ce ne sono anche altre che nonostante una notevole crescita sono a sconto. Che cosa vuol dire ciò? In parole più semplici, sono emesse ad un prezzo inferiore al valore nominale e non emettono cedole. A breve, quindi, scopriremo quali sono le 12 azioni europee sottovalutate per gli analisti della nota rivista finanziaria.

L’elenco

Procediamo quindi ad elencarle:

Stellantis MV;

Forvia SE;

Continental AG;

Elekta AB Class B;

Ocado Group PLC;

Persimmon PLC;

Deliveroo PLC;

Saipem SpA;

Bayerische Motoren Werke AG;

Carnival PLC;

Fresenius Medical Care AG;

STMicroelectronis NV.

La maggior parte di queste azioni appartiene al settore Consumer Cyclical, di cui fanno parte tutti quei titoli che dipendono fortemente dal ciclo e dalle condizioni economiche. Comprendono settori come quello immobiliare, automobilistico, della vendita al dettaglio e dell’intrattenimento. Non mancano alcune appartenenti al settore industriale, dell’healthcare e delle utilities.

Queste, quindi, sono le 12 azioni europee che per gli analisti di Morningstar sono sottovalutate sebbene il loro 2023 sia stato un anno tutt’altro che negativo.

Lettura consigliata

Cosa sapere prima di comprare un’azione e il futuro dei dividendi europei secondo gli analisti