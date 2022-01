L’astrologia è sempre pronta a darci una mano in qualsiasi situazione della vita quotidiana. Ogni giorno, infatti, ci ritroviamo davanti a dubbi e domande che ci sembra impossibile risolvere. Ma l’oroscopo, in questo caso, potrebbe davvero fare la differenza. Per esempio, se con l’anno nuovo vogliamo cambiare look, potremmo rivolgerci al nostro segno zodiacale, soprattutto per consultare qualche nuovo taglio di capelli. Di acconciature e tagli in base al consiglio delle stelle avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo. Ma anno nuovo, regole nuovo. Gli stili sono cambiati e ogni segno, ora, potrà provare una nuova chioma, adattandosi al volere delle stelle.

I tagli di capelli più in voga e richiesti del 2022 da scegliere in base al nostro segno zodiacale

Iniziamo proprio con l’Ariete. Questo segno di fuoco, così passionale e determinato, potrà iniziare il 2022 con un meraviglioso caschetto asimmetrico. La parola d’ordine sarà mogano: il colore, infatti, farà la differenza. Per Leone e Sagittario, invece, grandi novità in arrivo. Questi due segni si ritrovano un taglio comune che è il medio riccio. E se non lo abbiamo di natura, la permanente ci salverà. Il colore qui cambierà tutto. Proviamo l’effetto sunshine framer per un risultato davvero eccellente. Il Toro, invece, potrà giocare con le lunghezze, scegliendo un long bob che gli donerà come mai prima. In tutto ciò, il colore perfetto per il 2022 sarà il cioccolato che risalterà il carattere forte ma dolce di questo segno.

In coda, poi, troviamo la Vergine. Elegante, raffinato e sempre ordinato, questo segno avrà vita facile con un taglio quasi completamente rasato. I riflessi biondo sabbia gli doneranno, poi, un’aria calma e pacata, perfetta per coloro che sono nati sotto questa stella.

Passiamo ora ai segni rimanenti e scopriamo gli altri tagli perfetti per ognuno

Ora troviamo il Capricorno. Sappiamo quanto questo segno sia forte e deciso. Quindi, non ci sarà scelta migliore di un meraviglioso shag completamente liscio, che riprenda i riflessi di un castano scuro perfetto per l’inverno. Il Cancro, poi, avrà lo stesso identico taglio del Capricorno, ma la grande differenza sarà il colore. Per sottolineare la forte emotività di questo segno, infatti, non si potrà scegliere altro se non un rosso acceso, che farà girare tutti per strada. Lo Scorpione, invece, potrà optare per un rock taglio lungo con le rasature ai lati. E c’è una buona notizia: sarà lo stesso segno a poter scegliere il colore con cui tingere la propria chioma. Basterà seguire una sola parola d’ordine: colore super acceso. Troviamo poi i Pesci che, con la loro dolcezza infinita, staranno benissimo con un taglio medio leggermente scalato di color miele.

I gemelli, invece, sottolineeranno la loro imprevedibilità con uno shullet ramato davvero di tendenza. Infine, troviamo la Bilancia con un meraviglioso taglio medio di onde e tinto all’hennè di color mogano e l’Acquario, sempre controcorrente, con un taglio scalato nero corvino come la notte. Dunque, ecco i tagli di capelli più in voga e richiesti del 2022 da scegliere in base al nostro segno zodiacale.

Approfondimento

Pochissimi lo sanno ma per scegliere la città in cui vivere dovremmo affidarci al nostro segno zodiacale