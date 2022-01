L’Agenzia delle Entrate sanziona i contribuenti furbetti che non pagano l’imposta entro il 31 gennaio 2022 con multe fino a 540 euro oltre interessi 

Il 31 gennaio 2022 è una data da ricordare. Sono, infatti, numerose le scadenze fiscali che i contribuenti devono tenere a mente nel mese di gennaio.

Dal 10 al 31 gennaio di ogni anno, gli appuntamenti con il Fisco sono davvero tanti.

Si pensi al versamento dei contributi trimestrali all’INPS da parte dei datori di lavoro domestico previsto per il 10 gennaio 2022. Oppure al versamento dell’acconto IVA relativo al 2021 non effettuato nel mese di dicembre e da regolarizzare entro il 26 gennaio 2022.

Fino ad arrivare all’ultimo giorno di gennaio per pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati in data 01/01/2022.

O sui contratti di affitto che si sono rinnovati tacitamente nella medesima data.

Ma il 31 gennaio 2022 è anche la data in cui i contribuenti per i quali non è stato possibile addebitare in bolletta il Canone RAI, devono pagare la tassa.

Stessa scadenza anche per quelli che volutamente non hanno pagato l’imposta di 9 euro al mese da gennaio ad ottobre.

Pagando magari la bolletta della luce con un bollettino in bianco e non includendo nel costo anche i 9 euro mensili per il Canone RAI.

Ovviamente ci sono anche coloro che non devono pagare il Canone RAI perché ne sono esentati ma che devono ugualmente fare attenzione.

Infatti, perde questa importante esenzione chi entro il 31 gennaio 2022 non inoltra la nuova domanda all’Agenzia delle Entrate

La rendicontazione

L’Agenzia delle Entrate con l’ultimo aggiornamento dello scorso 12 novembre 2021, ha spiegato ai contribuenti come funziona la rendicontazione.

Le varie imprese elettriche sono, infatti, tenute mensilmente a segnalare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, gli eventuali contribuenti che non hanno pagato la tassa di possesso della TV.

Qualora la società fornitrice dell’energia elettrica dovesse omettere tale comunicazione, sarà costretta a farne le spese in prima persona.

Pagando una sanzione di 30 euro per ogni omessa comunicazione.

Motivo questo, che induce le imprese elettriche a prestare particolare attenzione a quei contribuenti furbetti.

Con i Consulenti di ProiezionidiBorsa cercheremo di capire cosa succede in questi casi.

L’Agenzia delle Entrate sanziona i contribuenti furbetti che non pagano l’imposta entro il 31 gennaio 2022 con multe fino a 540 euro oltre interessi. Ovvero coloro che non pagano il Canone RAI direttamente in bolletta. Ma anche quelli che non vi provvedono tramite il modello F24 entro il 31 gennaio 2022, perché non intestatari di un’utenza elettrica come spesso accade per gli inquilini, hanno le ore contate.

L’Agenzia delle Entrate sanziona i contribuenti furbetti che non pagano l’imposta entro il 31 gennaio 2022 con multe fino a 540 euro oltre interessi

I cattivi pagatori rischiano multe salatissime che oscillano tra i 200 e i 540 euro fino ad arrivare a 600 euro calcolando gli interessi.

Dunque, ben 6 volte l’importo del canone di 90 euro da pagare annualmente.

Inoltre, qualora l’utente dovesse dichiarare all’Agenzia delle Entrate con un’autocertificazione falsa di non possedere un apparecchio televisivo, oltre alla multa rischia fino a 2 anni di carcere.