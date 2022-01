Torniamo con uno degli appuntamenti più attesi, quello della rubrica di moda. Un mondo che affascina perché non è mai scontato né banale. Infatti, è in continua evoluzione per poi fare dei passi indietro. Lo abbiamo visto con i ritorni alla ribalta di queste tendenze anni ’40 e ’50 per fronteggiare il freddo ma con stile.

Uno dei grandi classici, un evergreen del nostro guardaroba, è sicuramente il tailleur. Intramontabile e raffinato, il tailleur è stato pensato per valorizzare la donna. La tendenza dell’epoca voleva che la giacca fosse accompagnata dalla gonna, un classico, appunto, che viene sfoggiato con grande orgoglio dalla Regina Elisabetta.

Al giorno d’oggi, come detto poc’anzi, si assiste sempre più ad un cambiamento. Ossia il tailleur, pensato per valorizzare maggiormente la donna, vede i pantaloni al posto della gonna. Simile al vestito dell’uomo, questo tailleur intende definire la donna come intraprendente, forte e di gran classe.

Eppure, tornando alla frase “la moda è in continua evoluzione”, ultimamente sta prendendo piede una nuova tendenza di moda che sta letteralmente spopolando non solo tra le 30enni ma anche oltre. Ecco perché il tailleur classico è eleganza pura ma è questa la tendenza chic che sta perfettamente bene anche alle over 50.

Noi lo nascondiamo e invece dovremmo scoprirlo

Quando mettiamo una maglia facciamo di tutto per nascondere il reggiseno, no? Nel caso del tailleur, però, non dovremmo più nasconderlo. È, infatti, questa la tendenza che sta spopolando tra le influencer, la gente dello spettacolo e le persone più famose nel campo della moda.

Basta ai soliti top, anche se sono di pizzo e merletto, sotto il tailleur. Piuttosto il pizzo facciamolo notare dal reggiseno. Eppure, magari qualcuna potrebbe essere restia a seguire questa tendenza. Niente paura perché al posto del classico reggiseno si può mettere quello a fascia.

Con questo abbinamento possiamo davvero sbizzarrirci. Se abbiamo un tailleur nero possiamo mettere un reggiseno o una fascia a colori, se l’abbiamo giallo possiamo abbinarlo ad un reggiseno o una fascia di colore nero e così via. Possiamo creare un outfit veramente pazzesco, che nasce dalla nostra fantasia.

Il tailleur classico è eleganza pura ma è questa la tendenza chic che sta perfettamente bene anche alle over 50

Anche Vogue suggerisce degli stili davvero favolosi. Uno dei più apprezzati e sfoggiati dalle più grandi attrici e modelle è quello che vede pantaloni a vita alta, non necessariamente con il bottone centrale anzi meglio se a fascia, reggiseno o fascia e la giacca lunga che copre glutei e fianchi.

Questo modello di tailleur, infatti, è quello super alla moda poiché va a coprire le parti solitamente più accentuate per chi è in carne, ma allo stesso tempo valorizza le forme anche per chi è magra. Da abbinare, poi, non possono mancare le mitiche décolleté ma anche mocassini e stivali. Se vogliamo creare un look alla “street style”, invece, suggeriamo reggiseno rigorosamente a fascia, giacca aperta e anfibi o sneakers.

Approfondimento

Ecco cosa avere nell’armadio per vestirsi bene a tutte le età per essere super raffinate e a prova di freddo