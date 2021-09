Molte persone credono fermamente nell’astrologia e nelle stelle. Non sono in pochi, infatti, ad affidarsi al proprio segno zodiacale per capire che direzione prendere. Alcuni cercano in qualche modo la risposta ai loro dubbi nelle stelle. E questo lo avevamo già visto in “Ecco quali sono i tagli di capelli perfetti per ogni segno zodiacale”. Oppure, la stessa cosa la possiamo ritrovare, a livello di rapporti personali, nel precedente articolo “Quasi nessuno lo sa ma è proprio questo il segno zodiacale perfetto come amico per la vita”. Oggi, però, vediamo un altro aspetto della nostra quotidianità. E ci concentreremo sul luogo in cui viviamo, cercando una piccola risposta nelle stelle.

Pochissimi lo sanno ma per scegliere la città in cui vivere dovremmo affidarci al nostro segno zodiacale

Cerchiamo quindi di capire quale città possa essere la più adatta a noi. Infatti, pochissimi lo sanno ma per scegliere la città in cui vivere dovremmo affidarci al nostro segno zodiacale. Se siamo degli Ariete, per esempio, sempre spinti da un vento di curiosità e dinamicità, c’è solo una scelta che possiamo fare. E si tratta di una delle più grandi metropoli del Mondo, ossia New York. Se invece, da Tori, preferiamo la stabilità e la vita tranquilla, allora non c’è scelta migliore della bellissima Genova. Arriviamo poi a giugno, e parliamo dei Gemelli. Questo segno sicuramente è ricco di sfumature e ambizione e quindi quale posto migliore se non una città come la poliedrica Berlino?

Passiamo ad altri segni e vediamo quali caratteristiche potrebbero adattarsi meglio a determinati luoghi

Dopo i Gemelli, nello zodiaco, troviamo il Cancro. Questo segno è emotivo, sognatore e aperto. E quindi una città come Roma sarebbe davvero l’ideale. Per il Leone, invece, pronto alla vita e a nuove sfide, sicuramente Singapore potrebbe essere una scelta audace e ideale. Se siamo invece più pragmatici e attenti ai dettagli come quelli nati sotto il segno della Vergine, allora c’è solo una cosa da fare. Londra sta aspettando proprio noi. E per coloro che invece si sentono equilibrati, comprensivi e amano i comfort, sicuramente Oslo sarà la scelta giusta. E in questo caso parliamo proprio della Bilancia.

Concludiamo la nostra lista con gli ultimi segni rimasti

Per un segno d’acqua come lo Scorpione, pieno di fuoco e sentimento, probabilmente la scelta migliore da fare sarà Amsterdam. Mentre per i Sagittari, che amano le relazioni ma sono anche persone libere, Lisbona potrebbe essere un vero e proprio affare. Troveremo, poi, il Capricorno, deciso ma aperto, a Dublino e l’Aquario, famoso per il suo amore per la bellezza e per l’arte, a Firenze. Concludiamo, poi, con il segno sognatore ed emotivo per eccellenza dello Zodiaco. Per i Pesci non ci sarebbe scelta migliore che la romantica Parigi.

