Avere i capelli sempre puliti e lucenti è certamente il sogno di tutti noi. Ma ci sono delle volte in cui, nonostante i lavaggi frequenti e quasi costanti, la nostra chioma sembra non voler risplendere. Questo potrebbe dipendere da alcune azioni sbagliate che compiamo senza accorgercene. Ci sono, infatti, degli atti che rendono la nostra cute poco propensa ad essere pulita. Perciò, ora presentiamo gli errori che facciamo che fanno sporcare i nostri capelli in un batter d’occhio.

Lavarli con acqua troppo calda

È vero che in questo periodo invernale, con freddo e vento, una doccia quasi bollente è tutto ciò che sogniamo quando torniamo a casa. È anche vero, però, che l’acqua troppo calda non fa altro che seccare la cute che, per reidratarsi, produce ancor più sebo e, di conseguenza, più oli. Il risultato? I capelli si sporcheranno molto più velocemente del normale! Il consiglio è quello di usare dell’acqua tiepida. In questo modo potremo comunque riscaldarci nella doccia, ma senza rovinare la nostra chioma!

Utilizzare uno shampoo eccessivamente aggressivo

Uno shampoo troppo aggressivo crea, in modo inevitabile, una schiuma eccessiva perché ricco di densoattivi che lavano via lo sporco. Il problema è che, con questa operazione, viene eliminato anche parte dello strato idrolipitico che si trova sulla cute e che serve alla nostra testa per mantenersi idratata.

Usare pettini e spazzole troppo frequentemente

Pettiniamo i capelli troppo spesso. Il problema è che spazzole e pettini sono ricoperti da batteri. Questo è inevitabile. Utilizzandoli troppo spesso, il rischio è quello di far depositare questi batteri sulla cute. Il risultato? I capelli si sporcheranno più in fretta, rendendo vano ogni nostro tentativo di farli rimanere lucenti e perfettamente puliti.

Perciò, ecco gli errori che facciamo che fanno sporcare i nostri capelli in un batter d’occhio. Cerchiamo di fare attenzione a questi accorgimenti. Mettendoli in pratica, potremo vantarci di una chioma sempre pulita e non dovremo più impazzire per lavarci i capelli ogni giorno!

