Una torta davvero particolare, perfetta per stupire tutti i commensali e ottima come idea per San Valentino

Colori, semplicità, gusto e freschezza. Ecco gli aggettivi perfetti per descrivere una torta particolare, perfetta per stupire tutti i commensali e ottima come idea per San Valentino. Stiamo parlando della Cream Tart, un connubio di gusto ed eleganza a cui dare la forma che preferiamo in base all’evento. La morbida frolla ci permetterà di far viaggiare la creatività, dando vita a un dolce davvero originale e speciale. Vediamo allora come prepararlo al meglio!

Gli ingredienti necessari per la nostra Cream Tart

Per preparare questo delizioso dolce, avremo bisogno di:

140 gr di farina 00

120 gr di farina di mandorle

120 gr di burro fresco

50 gr di uova

25 gr di zucchero

200 gr di panna liquida fresca

50 gr di zucchero a velo

200 gr di mascarpone

½ baccello di vaniglia

More

Macarons

Fragole

Cioccolato fondente

La preparazione

Iniziamo la ricetta preparando la pasta frolla. Versiamo in una ciotola la farina 00, quella di mandorle, il burro tagliato in piccoli pezzi e lo zucchero. Impastiamo tutti gli ingredienti con le mani, fino a che il composto non sarà sbricioloso. Ora continuiamo a impastare mentre aggiungiamo l’uovo e fermiamoci solo quando l’impasto sarà compatto. Mettiamolo ora su un foglio di pellicola, chiudiamo il tutto formando un piccolo pane e lasciamolo riposare in frigo per circa 2 ore. Quando sarà trascorso questo tempo, stendiamo la pasta su un foglio di carta forno, cospargendo un po’ di farina, e bucherelliamo la pasta con una forchetta. Posizioniamo ora le formine che più ci piacciono (per San Valentino sarebbe perfetto un cuore!) e usiamo un coltello per ritagliarle sulla frolla, eliminando la pasta in eccesso e rimettendola in frigorifero.

Cuociamo la nostra tart in forno a 180° per circa un quarto d’ora e poi lasciamo raffreddare. Intanto, stendiamo la frolla che abbiamo messo in frigorifero e ricaviamo altre forme, ricuocendole come quelle precedenti. E ora passiamo alla crema. Versiamo in una ciotola la panna, i semi di vaniglia, lo zucchero a velo e montiamo. Dopo poco, aggiungiamo il mascarpone un po’ per volta. Riponiamo il tutto in un sac-à-poche con bocchetta liscia e ricopriamo tutta la frolla. Decoriamo ora con le fragole, le more, i macarons, il cioccolato e lo zucchero a velo e lasciamo in frigorifero per circa mezz’ora prima di servire. Ed ecco una torta particolare, perfetta per stupire tutti i commensali e ottima come idea per San Valentino!