Ieri su Wall Street si era formato un pattern che nel 90% dei casi ha visto ripartire i prezzi al rialzo. Oggi la BCE alza i tassi come previsto dello 0,50, e i mercati dopo aver colmato un gap lasciato aperto in apertura sono volati al rialzo. Ci potrebbero essere le condizioni ideali per arrestare questo ritracciamento, dopo che nei giorni scorsi era stato toccato il 50% del range minimo/massimo da dicembre a marzo. I supporti dei mercati reggono: ora si potrebbe ripartire al rialzo.

Un doppio minimo sui mercati americani

La storia vuole che i mercati americani nei primi 27 mesi del decennio formino il bottom decennale, e ancora oggi i nostri oscillatori continuano a confermare con elevata probabilità questa statistica. Se la view si rileverà corretta da ora in poi si verificheranno le condizioni che seguono:

Wall Street prenderà il timone dei mercati, e li guiderà per molti anni. Sarà il faro dei futuri rialzi e ribassi fino al 2027, dove in base ai nostri calcoli statistici è atteso un ribasso di pari entità a quello verificatosi fra il 2007 e il 2009 (crisi subprime). Cosa sarà il fattore scatenante? Vedremo.

Nel breve, da ora fino ad agosto non ci dovrebbero essere importanti correzioni dei prezzi.

Cosa accadrà invece, se da domani al posto di continuare asalire, si dovesse scnedere?

I supporti dei mercati reggono: ora si potrebbe ripartire al rialzo

A questo punto, ci sarebbe alle porte del panico fino al prossimo setup annuale del 6 aprile. Domani scadrà un setup mensile, e poi i sucessivi scadranno fra il 21 e il 22 , gironi nei quali si svolgerà il meeting della FED.

Procediamo per gradi e torniamo al breve termine.

Alle ore 16:52 giornata di contrattazione del giorno 16 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.996

Eurostoxx Future

4.129

Ftse Mib Future

25.940

S&P500

3.935,99.

Ieri scrivevamo”che in corso c’era panico ingiustifiicato e sciacallaggio“. Oggi non possiamo che confermare che quello che è accaduto così deve essere catalogato: questa è la nostra ipotesi prevalente.

Domani è decisivo, e vedremo cosa accadrà. Per il momento l’attenzione andrà sui minimi odierni per i mercati europei, e su quelli di ieri per Wall Street. Se continueranno a reggere arà buon segno.

