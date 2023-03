Mai più scorregge puzzolenti e rumorose. Spopola l’antico rimedio indonesiano. Provalo è formidabile!

Scorreggiare fa bene, ma non sempre si riesce a farle in tutta libertà, soprattutto in pubblico. Ricorriamo allora all’antico rimedio indonesiano per farle silenziose e senza odore.

Può capitare di attendere il bus alla fermata e sentire il bisogno impellente di scorreggiare. Non tutti riescono a fare scorregge silenziose e soprattutto senza odori. Ma spesso ciò che trattiene dal farlo è la presenza della gente. Alcuni riescono a vincere anche questo timore e certamente ci si sente meglio dopo aver fatto una scorreggia!

Tradizioni orientali sulle scorregge in pubblico

In alcune zone del Mondo riescono abbastanza bene a fare delle scorregge silenziose, almeno per coprire il rumore. Questa abilità capita in genere nella fascia orientale del pianeta in cui fare scorregge in pubblico è mal visto.

Ad esempio, in alcune parti dell’Asia, come in Giappone e Corea, fare scorregge in pubblico può essere considerato estremamente maleducato e volgare. Tuttavia, anche in Occidente, ci sono paesi in cui fare scorregge in pubblico è considerato inappropriato, come negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei.

Come evitare il rumore della scorreggia

In queste zone dove fare rumore in pubblico non è accettabile, sono molto abili a dissipare il rumore. Il segreto è nell’impedire all’aria di uscire subito stringendo i muscoli dell’ano per un momento. Poi rilasciarli gradualmente in modo che l’aria esca lentamente e senza far rumore. Chi soffre di emorroidi difficilmente potrà fare ciò.

In questo caso potrebbe essere utile sistemare della carta assorbente ripiegata e posizionata all’interno dello slip. Una buona carta igienica a più veli permette di assorbire in parte il rumore e di lasciare lo slip pulito.

In alternativa si può coprire il rumore con altro rumore. Se si è seduti al tavolo, possiamo battere la mano su di esso, o fare il classico colpo di tosse. Rimedi antichi, ma sempre attuali.

Se la scorreggia puzza è colpa di questi cibi

A produrre il gas intestinale è principalmente la presenza di batteri nell’intestino che decompongono i cibi durante la digestione. Alcuni alimenti possono causare scorregge puzzolenti. Fra questi troviamo alimenti ricchi di fibre, come fagioli, lenticchie, ceci, broccoli, cavolfiori e cavoli. A questi si aggiungono gli alimenti ad alto contenuto di grassi, come carne rossa, formaggi grassi, burro ed altri. Possiamo dire anche mai più scorregge puzzolenti e rumorose, se moderiamo l’assunzione di questi alimenti.

Mai più scorregge puzzolenti e rumorose con il rimedio indonesiano

In Indonesia, fare scorregge in pubblico può essere interpretato come una mancanza di rispetto e di buone maniere. La cultura indonesiana infatti presta molta attenzione alla cortesia e al rispetto degli altri. Tuttavia tra amici o familiari, le scorregge potrebbero essere accettate o persino divertenti.

Esiste in Indonesia un’antica tradizione chiamata “jamu”, che prevede l’uso di erbe medicinali per migliorare la salute dell’apparato digestivo e prevenire aria in pancia e scorregge. Un rimedio tramandato di generazione in generazione e che è ancora ampiamente utilizzato oggi. Tanto apprezzato che si diffonde sempre più in tutto il Mondo.

Jamu, un rimedio contro le scorregge

Le bevande jamu sono disponibili in molti negozi e bancarelle nei mercati indonesiani e sono considerate un rimedio popolare per una vasta gamma di disturbi, dall’indigestione al mal di testa. Ecco una preparazione semplice a base di zenzero e curcuma per dire mai più scorregge puzzolenti e rumorose.

Ci occorreranno: 2 cm di radice di zenzero fresco; 2 cm di radice di curcuma fresca o un cucchiaino di polvere di curcuma; 500 ml di acqua e 1 cucchiaio di miele.

Preparazione:

Sbucciamo e grattugiamo la radice di zenzero e la radice di curcuma fresca.

Mettiamo le radici grattugiate in una pentola con 500 ml di acqua da portare a ebollizione.

Riduciamo la fiamma e lasciamo bollire per circa 10-15 minuti.

Togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo raffreddare.

Aggiungere un cucchiaio di miele e mescoliamo bene.

Possiamo consumare il jamu caldo o freddo, come ci piace.

Questa marmellata a base di zenzero e curcuma può aiutare a prevenire le scorregge puzzolenti, grazie alle proprietà antinfiammatorie e digestive di queste spezie. Inoltre, il miele addolcisce il sapore rendendo la preparazione piacevole. Un rimedio antico della saggezza orientale utile ancora oggi.