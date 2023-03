Panico ingiustificato sui mercati e sciacallaggio mentre continuano a costruire il minimo

Ci viene da dire che questa è una situazione paradossale: non si conosce il vero motivo (forse noi siamo stupidi) per cui i mercati scendono. Anzi, forse sì: oltre alla Silicon Valley Bank e a qualche altra banca di misura ridotta, ora si punta il dito contro la Credit Suisse (e poi tutto il sostema bancario). Secondo molti rischia il fallimento, e affonda in Borsa. Questo si porta indietro tutti i listini azionari europei facendo collassare le banche. Frattanto Wall Street probabilmente ha segnato il suo minimo ed è pronta a ripartire. A parer nostro ora c’è panico ingiustificato sui mercati e sciacallaggio.

Le banche falliranno tutte

Fino a qualche giorno fa le maggiori case di affari internazionali facevano gara a esprimere giudizi Buy o HOLD sulle banche. I tassi in rialzo potrebbero beneficiare ai loro margini, e sia i bilanci che gli outlook erano in media positivi. Oggi invece, anzi da qualche giorno tutti vendono. C’è da dire che questa è una situazione paradossale:

o i giudizi non erano reali o affrettati e ci sembra improbabile, oppure come pensiamo, il panico sta facendo vendere di tutto. Quindi, le banche ora potrebbero tornare molto appetibile perchè ulteriormente sottovalutate rispetto ai targets indicati dagli analisti.

Continuiamo a ritenere che il momento attuale e questi ribassi siano ingiustificati. e solo un pretesto per ricaricare le pile rispetto al forte rialzo da metà dicembre.

Procediamo per gradi e torniamo al breve termine.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 15 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.882

Eurostoxx Future

4.081

Ftse Mib Future

25.548

S&P500

3.891,93.

Panico ingiustificato sui mercati e sciacallaggio, ma i minimi dovrebbero essere dietro l’angolo

Il rimbalzo di ieri aveva bisogno di conferme, e queste sui mercati europei non sono venute. A Wall Street invece, si è formato un pattern che in situazioni similari ha visto ripartire il rialzo con probabilità del 90%.

Chi dei due sta barando? Europa o America? E domani c’è la BCE. Vedremo cosa accadrà ancora fra oggi e domani.

