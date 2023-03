Mentre in Europa si affonda, i mercati americani non si fanno intimorire da problemi che non sono tali, o quantomeno, non che hanno un’incidenza elevata sull’attuale ciclo economico. Per questo motivo si continua a guardare alla FED e all’inflazione, ma prima ai dati macroeconomci che vengono pubblicati di giorno in giorno, sia coincidenti che predittivi. Cosa attendere da domani in poi? A Wall Street si è formato un pattern che ha portato sempre rialzo con probabilità del 90%.

Si continua a perdere di vista le cose essenziali

O siamo scicocchi ma continuiamo a non capire quale sia il vero problema che stia facendo affondare i listini internazionali. Cosa succede? A noi sembra che si faccia “di tutta un erba un fascio”. Forse è più forte il panico che i problemi reali che vengono dalla Silicon Valley Bank e altri istituti. Per quanto riguarda Credit Suisse, e il suo tonfo la situazione non c’è ancora chiara, e preferiamo riservarci per un ulteriore commento.

Riteniamo che come la FED abbia specificato che ogni situazione negativa verrà “coperta e garantita”, questo sarà l’approccio di tutte le altre Banche centrali. Presto, anzi prestissimo, si tornerà a guardare alla realtà, e a questi prezzi che ora sembrano davvero stracciati rispetto ai loro fondamentali calcolati dagli analisti.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 15 marzo si è chiusa in recupero rispetto ai minimi di giornata e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

31.874,57

Nasdaq C.

11.434,05

S&P500

3.891,93.

A Wall Street si è formato un pattern che ha portato sempre rialzo con probabilità del 90%

Le divergenze continuano a essere rialziste, ma oggi un forte segnale è venuto dai prezzi. Spieghiamo di cosa si tratta.

Abbiamo studiato sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, un pattern che tende a ripetersi quasi sempre sui minimi e sui massimi.

Lo abbiamo definito: inversion one two three. Come funziona?

Si forma un minimo, e la candela chiude verde. Nel giorno consecutivo, si assiste alla continuazione del rialzo. Il terzo giorno, se non inside, vedrà partira la seduta in ribasso, segnare un minimo inferiore al secondo giorno o al primo giorno, e poi formare la candela verde.

Questo è accaduto negli ultimi 3 giorni su 2 (non sul Nasdaq, anche se è sempre in corso un pattern rialzista) indici azionari americani analizzati. Cosa monitorare ora?

Che domani e nei giorni successivi non verranno perforati al ribasso i seguenti livelli, “altrimenti saranno dolori”!

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

11.238

S&P 500

3.838.

