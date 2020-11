Lo spazzolino solitamente è utilizzato per lavarci i denti e non pensiamo mai possa servire ad altri scopi. È stato scoperto che lo spazzolino da denti, il nostro anonimo abituale spazzolino ha i superpoteri e si può usare per più soluzioni.

Scopriamo il modo

Abbiamo scoperto che lo spazzolino quando ci si trucca è un alleato della riuscita del make up.

Per il momento vediamo come usarlo nelle acconciature. Se abbiamo fatto una pettinatura da sera con l’ausilio della lacca e nonostante ciò le ciocche continuano a scendere scomposte, esiste un rimedio. Utilizzeremo i superpoteri di uno spazzolino da denti. Le sue setole sono molto strette e possono essere usate come un pettine molto più preciso e con l’aiuto della lacca sistemeremo i ciuffi ribelli.

Quello che ora possiamo aggiungere alla pettinatura, è un colore diverso a qualche ciuffo. Quindi si immerge lo spazzolino nella tinta e lo utilizzeremo per stendere il colore perfettamente su ogni ciocca. Con il colore che abbiamo scelto, la nostra acconciatura sarà perfetta.

Altri utilizzi dello spazzolino

Insomma non è finita qui, con i superpoteri di uno spazzolino da denti possiamo fare infinite cose. Se d’estate abbiamo usato un autoabbronzante che ha lasciato delle brutte macchie sul viso, ora possiamo trovare la soluzione per liberarcene. Prendiamo bicarbonato, limone e acqua, mescoliamo questi ingredienti per ottenere una crema. Utilizzeremo lo spazzolino per stendere questa pomata casalinga che servirà a sbiancare quelle brutte macchie sul viso.

Un’altra cosa in cui può servire lo spazzolino è pettinare le sopracciglia con molta più precisione. Utilizziamolo solo dopo aver messo un po’ di gel per tracciarle.

E per la manicure?

Lo spazzolino lo possiamo utilizzare per pulire le unghie internamente e per ammorbidire le cuticole con l’aiuto di un olio apposito.

Può servire anche per osare una manicure nuova, un po’ diversa. Immergiamo le setole nello smalto e applichiamolo sulle unghie. Avremo realizzato quell’effetto “nail art”, ottenendo un risultato originale. Siamo sicuri che scopriremo altre mille cose che possiamo fare e impareremo ad utilizzare al meglio il magico spazzolino multiuso.