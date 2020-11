Questa preparazione è una di quelle ricette salva cena o svuota credenza, che dovremo sempre avere bene a mente, in caso di necessità. Oggi descriveremo come preparare la torta rustica di pancarré al forno: è il colpo di genio per sfamare tutta la famiglia in una manciata di minuti.

Tante alternative possibili per un piatto con la base di pancarré

La preparazione può essere servita tiepida, dopo una cottura veloce in forno. In alternativa, ad esempio in estate, potremmo pensare di comporre un piatto da servire anche freddo. In questo caso utilizzeremo delle salse ad hoc e una farcitura a crudo.

In questa stagione, invece, potremo utilizzare i funghi, le castagne, la zucca, anche i broccoli e la salsiccia. Insomma ci potremo sbizzarrire decidendo, di volta in volta, come comporre la nostra torta rustica. Anche in base a quanto troveremo in frigo o in dispensa.

Ecco la nostra versione con la verza, naturalmente il pancarré, il prosciutto cotto e il formaggio fuso. In questo modo, con le fibre, le vitamine, i sali minerali, i carboidrati, le proteine, avremo creato un piatto completo e adatto a tutta la famiglia.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per una torta rustica per quattro persone):

a) tre pacchi di pancarré;

b) 200 gr di verza;

c) 180 gr di prosciutto cotto;

d) 100 ml di latte;

e) 100 gr di formaggio in sottilette;

f) due uova;

g) 80 gr di parmigiano grattugiato;

h) un aglio;

i) pangrattato e noce moscata, quanto basta;

l) olio evo, sale e pepe, quanto basta.

Prepariamo la torta rustica di pancarré al forno: è il colpo di genio per sfamare tutta la famiglia in una manciata di minuti

Intanto preriscaldiamo il forno a 180°. Nel frattempo, mondiamo e tagliamo finemente la verza. Togliamo le croste dal pancarré e tostiamole in una padella con olio bollente e aglio.

A seguire, usando sempre la stessa pentola, togliamo i tocchetti di pancarré e versiamo la verza, per cuocerla con olio e aglio. Aggiustiamo di sale e pepe e procediamo con la cottura della verza, per qualche minuto.

In una ciotola, sbattiamo le uova con il latte, aggiungiamo il sale, il pepe e la noce moscata.

Prepariamoci per la cottura

Foderiamo con carta da forno un tegame, spennelliamo la base con le uova e il latte. Poi lo foderiamo con uno strato di pancarré, lo spennelliamo con uova sbattute e latte. A seguire disponiamo uno strato verza, uno di croste tostate di pancarré, poi di prosciutto cotto e, infine, uno di sottilette.

Procediamo con un altro strato di pancarré, lo spennelliamo, poi disponiamo ancora uno strato di verza. A seguire le croste di pancarré, le fettine di prosciutto cotto e le sottilette. Continuiamo così, fino a completare la capienza del tegame.

Finiamo con uno strato di pancarré spennellato di uova e latte, una spolverata finale di pangrattato e di parmigiano grattugiato.

Inforniamo per quindici minuti e serviamo la preparazione ancora ben calda.

Dunque, prepariamoci a gustare la torta rustica di pancarré al forno: è il colpo di genio per soddisfare tutta la famiglia in una manciata di minuti.

