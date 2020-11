Con l’arrivo dei primi freddi siamo sempre più alla ricerca di bevande che ci scaldino il cuore. Se c’è chi opta per tè e tisane, c’è invece ci preferisce la dolcezza della cioccolata calda.

Immancabile in autunno e inverno è inoltre il vin brulè, il vino caldo speziato. Questa bevanda non è utile solo per combattere il freddo ma, secondo la tradizione, fa anche bene alla salute. Ecco i sorprendenti benefici del vin brulè, il vino caldo per scaldare la stagione fredda.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cos’è il vin brulè

Prima di tutto bisogna capire cos’è il vin brulè. Questo vino, con ricette leggermente diverse, è presente nelle tradizioni di moltissimi Paesi europei. Chiamato “mulled wine” nei Paesi anglofoni, “vin chaud” in Francia e “glühwein” in Germania, è anche diffuso in Italia. È possibile, infatti, trovarlo anche nel Nord Italia sotto diversi nomi come “vinbruè”, “bisò” o “vin càud”.

Quasi tutte le ricette di vin brulè sono composte da tre ingredienti principali: vino, zucchero, spezie e frutta. Il vino è quasi sempre rosso e tra le spezie più utilizzate spiccano cannella e chiodi di garofano.

I tipi di frutta più comuni sono le scorze di agrumi e i pezzetti di mela. Anche se è possibile preparare il vin brulè in casa, questa bevanda è solitamente consumata all’aperto durante le visite ai mercatini di natale e per scaldare le sere d’inverno.

Ecco perché questa bevanda fa bene

Secondo la tradizione sono molti i sorprendenti benefici del vin brulè, il vino caldo per scaldare la stagione fredda. Ovviamente non esistono studi scientifici al riguardo, ma si pensa che i diversi benefici derivino dai vari ingredienti che compongono questa bevanda.

Prima di tutto, ovviamente, il calore prodotto da questo vino aiuta contro il raffreddamento corporeo. È perfetto, quindi, per chi patisce il freddo ma deve passare molto tempo all’aperto.

Il vin brulè ha anche ottime proprietà antiossidanti. Questo grazie alla presenza, secondo alcuni, del resveratrolo, la cui azione non è più limitata dall’alcol che con la cottura è evaporato.

Le spezie contenute nel vin brulè possono inoltre aiutare contro raffreddore e cattiva digestione. Le vie aree intasate trovano sollievo, infine, grazie ai vapori caldi sprigionati da questo vino.