Il forno è l’elettrodomestico più apprezzato dopo la lavatrice, si tratta del miglior alleato di chiunque ami mettere mano a ricette e preparazioni. Spesso, a forza di essere utilizzato, accade che si riempia di residui di cibo o di grasso.

Utilizzare un forno sporco è sconsigliato, potrebbe avere effetti negativi sulle cotture e sulla salute. Tuttavia, mettersi a pulire questo elettrodomestico spesso può rivelarsi un vero e proprio trauma per via dello sporco ostinato accumulatosi.

Per evitare di trasformare in una tragedia qualcosa che non è altro che semplice routine sarà importante cercare delle soluzioni. Esistono, infatti, diversi metodi per pulire il forno che includono sia l’utilizzo di prodotti chimici che di soli prodotti naturali.

I semplici trucchi per far splendere il forno utilizzando prodotti naturali.

Acqua e aceto

Uno dei metodi preferiti da molti per pulire il forno senza mettere mano a prodotti chimici è l’utilizzo di due semplici ingredienti: acqua e aceto. L’acqua e l’aceto, insieme, si trasformano in un vero e proprio sgrassatore che potrà essere utilizzato in moltissime pulizie quotidiane.

Prima di iniziare a pulire il forno bisognerà ricordarsi di rimuovere le griglie che dovranno essere lavate a parte sotto l’acqua corrente. Per la restante parte del forno bisognerà procedere a mano utilizzando la miscela di acqua e aceto.

Prima di cominciare a pulire sarà utile riscaldare il forno a 140 gradi per qualche minuto. Nel frattempo, bisognerà versare in un pentolino un bicchiere d’acqua e portarlo ad ebollizione prima di aggiungere l’aceto.

A questo punto, il composto di acqua e aceto dovrà essere messo in forno per una ventina di minuti. Questo permetterà al vapore, prodotto dal calore, di depositarsi sulle incrostazioni per ammorbidirle.

Una volta ammorbidite sarà decisamente più semplice rimuoverle, prima bisognerà spegnere il forno e lasciarlo raffreddare. Una volta raffreddatosi procedere a rimuovere le incrostazioni dal forno che tornerà splendente, come appena acquistato.

Coca Cola

Un altro trucco per fare splendere il forno utilizzando prodotti naturali è utilizzare la Coca Cola. La Coca Cola, infatti, è perfetta per sgrassare le teglie in dotazione con il forno che spesso si rovinano velocemente a causa di grasso e unto.

Per pulire queste teglie versare la bevanda al loro interno per poi accendere il forno a 200 gradi e lasciare evaporare. Una volta evaporata bisognerà spegnere il forno e lasciarlo raffreddare prima di cominciare a rimuovere il grasso con una spugnetta o utilizzando uno spazzolino da denti.

Ecco svelati, dunque, i semplici trucchi per far splendere il forno utilizzando prodotti naturali.