Voglia di un primo particolare, preparato magari in poco tempo? Perché non provare questa ricetta degli spaghetti autunnali alla chitarra?

Un primo speciale, l’ideale bilanciamento tra gusto e nutrienti. Il sapore deciso della farina di castagne si sposa infatti molto bene con il gusto delicato della panna da cucina. La ricetta che la redazione propone oggi è anche gluten free, perché gli spaghetti che andremo ad utilizzare sono senza glutine, adatti a coloro che sono allergici o intolleranti.

Si preparano in un attimo e sapranno accontentare tutti gli ospiti accorsi a cena.

Vediamo come realizzare gli spaghetti autunnali alla chitarra.

Ingredienti

380 gr di spaghetti (anche senza glutine);

200 gr di salsiccia;

20 gr di farina di castagne;

4 uova;

250 ml di panna da cucina;

parmigiano grattugiato;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Ricetta degli spaghetti autunnali alla chitarra

Spellare la salsiccia e sbriciolarla con le mani. In una padella, aggiungere un filo d’olio e rosolarvi la salsiccia, stando bene attenti che rimanga morbida. Prendere quindi la panna e aggiungervi la farina di castagne. Aggiungere quindi questa salsina alla salsiccia. Far addensare bene sul fuoco la salsa e spegnere non appena sarà bella densa.

In una zuppiera riscaldata, lavorare i tuorli d’uovo con il sale e il pepe. Portare a bollore una pentola piena d’acqua salata e cuocervi gli spaghetti, stando bene attenti a scolarli al dente. Quando gli spaghetti saranno pronti, versarli nella zuppiera con le uova. Amalgamare bene i tuorli con la salsa ottenuta dalla panna, la salsiccia e la farina di castagne.

Aggiungere un’abbondante manciata di parmigiano grattugiato e preparare dunque i piatti fondi, decorandoli magari con altri pezzettoni di salsiccia poco più grandi rispetto a quelli nella salsa. Serviamo infine in tavola ben caldo.

Questa ricetta in particolare è gluten free poiché abbiamo deciso di utilizzare la pasta senza glutine per celiaci. Tuttavia nulla vieta di utilizzare la pasta normale in caso non si soffra di allergie o intolleranze al glutine.