I risotti sono un piatto versatile e gustoso, tutto dipende dal condimento con cui li si accompagna. Oggi la Redazione di Proiezionidiborsa presanta il risotto primavera, l’ideale connubio tra gusto e leggerezza. Proprio quello che ci vuole per un pranzo in famiglia o coi bambini.

Il sapore deciso delle fave, unito a quello ancora più particolare della pancetta, donano al piatto un gusto unico e indimenticabile. Il risotto primavera si prepara in poco tempo e può essere servito anche freddo come insalata di riso, specialmente d’estate.

Vediamo quindi come preparare questa ricetta leggera e adatta a tutte le occasioni.

Ingredienti

350 gr di riso arborio;

400 gr di fave fresche;

100 gr di pancetta dolce in 4 fette;

1 litro di brodo vegetale;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di prezzemolo tritato;

olio d’oliva;

4 cucchiai di parmigiano;

zafferano qb;

sale;

pepe.

Risotto primavera, l’ideale connubio tra gusto e leggerezza

Tagliare la pancetta a dadini. Prendere quindi una padella e, con un filo d’olio, fare un soffritto con l’aglio. Aggiungere la pancetta e farla imbiondire con l’aglio. Quando la pancetta avrà preso i sapori dell’aglio, eliminare lo spicchio.

Aggiungere al soffritto le fave e far insaporire il tutto per circa dieci minuti al massimo. Ora versarvi dentro il riso, farlo tostare per qualche minuto e aggiungere, un poco alla volta, il brodo caldo, senza smettere mai di mescolare. Continuare così finché il riso non avrà assorbito tutti i liquidi e non sarà finalmente cotto.

Salare e pepare il tutto e, poco prima della fine della cottura, sciogliervi dentro lo zafferano e aggiungere il prezzemolo triturato.

Una volta cotto il riso, toglierlo dal fuoco, unirvi il parmigiano grattugiato, mescolare bene e impiattare in un piatto fondo o un piatto piano, a seconda dei propri gusti personali.

Questo piatto è l’ideale per coloro che vogliono un primo gustoso ma di facile preparazione.