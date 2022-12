A pochi km da Milano ecco lo spettacolo mozzafiato delle 3 cascate ghiacciate più belle da vedere

Siamo amanti delle cascate e vorremmo vederle dal vivo? Ecco 3 mete comodissime da raggiungere in Lombardia tra rocca, acqua e natura incontaminata.

Le cascate sono una delle opere della natura più belle e maestose in assoluto. Questi corsi d’acqua che si tuffano da altitudini estreme, e superano decine di metri prima di ricongiungersi al loro percorso, sono qualcosa di unico.

Lasciano davvero senza parole, e creano spettacoli naturali che i turisti osservano per ore e ore. Non esiste stagione per questi scenari naturali, e sono perfetti in inverno, in estate, così come nelle altre stagioni.

In ogni periodo dell’anno, infatti, potremo notare caratteristiche differenti, date dall’atmosfera creata da ogni singola stagione. In inverno, però, i corsi d’acqua diventano di una bellezza davvero unica.

L’acqua si ghiaccia, e forma stalattiti, laghi su cui pattinare, lastre di bianco colorate e tanto altro ancora. Insomma, chiunque dovrebbe organizzarsi per vedere uno scenario del genere. Inoltre, proprio in Lombardia, esistono almeno 3 cascate che non dovremmo perderci per nessun motivo.

È il momento di mettersi lo zaino in spalla, macchina fotografica alla mano e partire verso questi luoghi incantati.

A pochi km da Milano ecco lo dove vedere delle meravigliose cascate ghiacciate in mezzo alla natura

Il contatto naturale con l’acqua crea, nel nostro fisico, un benessere nuovo, particolare, una sensazione di pace. Sarà per questo che sono già tantissime le persone che si stanno organizzando per andare qualche giorno alle terme, ma non solo.

Senza spendere 1 euro, potremo godere del contatto naturale con l’acqua grazie ad alcune tra le più belle cascate d’Italia. La prima di cui parleremo è la cascata del torrente Santa Giulia, in zona Claino con Osteno, in provincia di Como.

Il percorso di queste acque è molto scenografico, poiché sfocia in una sorta di terrazza sospesa, a picco su una profonda scarpata. Come si potrà immaginare, la natura qui crea uno spettacolo incredibile, che ci lascerà a bocca aperta. Inoltre qui potremo osservare l’unico sistema di grotte naturali di tufo ad oggi visitabile in Lombardia.

In questo luogo potremo anche sciare

Proseguiamo il nostro viaggio tra le bellezze italiane giungendo alla cascata di Capo Brembo. Situata nel cuore pulsante della Val Brembana, questa cascata stupisce per il suo salto che supera all’incirca i 50 metri d’altezza. Si trova prima di raggiungere Foppolo, una destinazione davvero semplice da raggiungere, nella provincia di Bergamo. In questo luogo potremo rimanere estasiati davanti a cotanta bellezza, ma riusciremo anche a dedicarci allo sport e al divertimento.

Qui, infatti, potremo sciare su piste che ci metteranno alla prova, e ci faranno divertire da matti.

Cascata di Vallategna

Per quest’ultima località dovremo raggiungere il confine tra Canzo e Asso. La cascata ha origine dal torrente Foce, che, proprio attraverso una meravigliosa cascata, si butta nel Lambro, con un salto di ben 30 metri.

A pochi km da Milano ecco lo spettacolo che non dovremo assolutamente perderci. Il viaggio, partendo dal capoluogo lombardo, è di circa 1 ora in auto, un tragitto, quindi, molto comodo e facile da eseguire.

Inoltre, come se non bastasse, questo tempo sarà ripagato alla grande, grazie allo spettacolo meraviglioso che si aprirà ai nostri occhi.