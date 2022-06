In Italia abbiamo tantissimi modi per usare e per conservare i pomodori. Alcuni li mettono sott’olio, altri preparano la conserva o la passata e altri ancora li usano in preparazioni che poi congelano. Tuttavia, un metodo molto antico e diffuso è proprio quello di seccarli al sole e poi conservarli anche per molto tempo. Tuttavia, in molti non sanno come usare al meglio questa delizia e commettono alcuni errori. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dunque cercato di elencare i segreti per utilizzare al meglio i pomodori quando sono seccati e come riuscire a farli tornare utili per delle ricette.

Come utilizzarli

In primo luogo possiamo consumarli così come sono. Invece di comprare le classiche patatine fritte, possiamo disporre i pomodori secchi in una ciotola ed accompagnarli con un vino estivo fresco e delicato. Altrimenti, i pomodori secchi possono diventare l’ingrediente principale per un pesto rosso diverso dal solito. Essendo secchi, si romperanno più facilmente nel mortaio e la salsa che ne verrà fuori sarà davvero prelibata. Inoltre, possiamo usare i pomodori secchi anche per insaporire un brodo vegetale. Invece del solito composto di sedano, carota e cipolle possiamo anche aggiungere i pomodori secchi e dare un sapore in più.

Invece, se vogliamo usarli in ricette che hanno bisogno di pomodori umidi è necessario cercare di farli rinvenire.

I segreti per utilizzare al meglio i pomodori secchi e per farli rinvenire molto facilmente e usarli in molte facili ricette

Vediamo dunque come farli ritornare umidi. Per questo procedimento ci serviranno alcuni ingredienti:

acqua;

aceto di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

capperi, origano, basilico e aglio.

Anche se pensiamo di averli conservati nella maniera più corretta e più igienica, dobbiamo comunque lavarli per bene sotto acqua fredda corrente. A questo punto prendiamo una grande pentola e riempiamola per almeno il 70% d’acqua e per la restante parte di aceto. Portiamo ad ebollizione e poi inseriamo i pomodori secchi. Lasciamo bollire per un minuto o, aspettando che l’acqua torni più fredda, lasciamoli in ammollo per mezz’ora. A questo punto scoliamoli e asciughiamoli per bene. Prendiamo una ciotola e condiamoli con le varie erbe aromatiche, l’aglio e l’olio extravergine di oliva. In questo modo i pomodori non più secchi sono di nuovo pronti per tantissime ricette.

