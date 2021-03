Sarà capitato a tutti di aver sbagliato un bucato. Questo può succedere quando andiamo di fretta e quando siamo pieni di cose da fare. In questi momenti entra anche in gioco un po’ di distrazione.

Ma oggi con questo articolo vogliamo svelare i segreti per rimediare alle macchie di colore sui vestiti dopo aver fatto il bucato.

Quello che può succedere quando sbagliamo inavvertitamente un bucato è che un capo bianco possa uscire leggermente colorato.

Possiamo tirare fuori dalla lavatrice una maglietta quasi completamente stinta perché ha perso il suo colore originale. Può accadere anche spesso che le macchie che volevamo eliminare sono rimaste intatte esattamente come prima del lavaggio. Ma potremmo tirare fuori dalla lavatrice anche un capo che si sia stinto del suo colore e abbia attirato il colore di altri capi.

Quando le macchie resistono

Alcuni capi in base al tessuto possono trattenere le macchie più facilmente. Ad esempio la parte finale delle maniche e i colletti delle camicie trattengono le macchie frequentemente.

In questi casi ci ritroviamo a fare più lavaggi. Un segreto è quello di utilizzare uno smacchiatore spray se possibile e lasciarlo agire per un’ora prima di inserirlo in lavatrice.

Quando il capo ha perso il suo colore

In questo caso il segreto è quello di lasciarlo in una bacinella piena di cubetti di ghiaccio aggiungendo anche un goccio d’aceto. Lasciarlo riposare per un’ora e poi procedere nuovamente al lavaggio.

Quando un capo bianco acquisisce aloni di colore

In questo caso possiamo immergere il nostro indumento in una bacinella piena d’acqua aggiungendo un gel adatto per smacchiare i bianchi. Lasciamo riposare il capo una trentina di minuti e il nostro capo riacquisterà il bianco originale.

Quando il capo si è stinto e ha attirato il colore di altri indumenti

In questo specifico caso dobbiamo usare un detersivo liquido con bicarbonato. Dobbiamo lasciare ammollo il nostro indumento tutta la notte nell’acqua mischiata al nostro detersivo.

Possiamo poi la mattina seguente riporlo in lavatrice per il secondo lavaggio.

Ecco svelati i segreti per rimediare alle macchie di colore sui vestiti dopo aver fatto il bucato.