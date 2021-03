La raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi sui mercati internazionali è la seguente: a Wall Street il titolo Salesforce.com potrebbe essere pronto per un rialzo del 20%.

Siamo in un momento particolare per la congiuntura economica internazionale, e c’è chi inizia a mettere in discussione i presupposti per ulteriori salite dei mercati. Qualcuno inizia a parlare di eventuali top di lungo termine e che alle porte ci possa essere un forte ribasso dei mercati.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

La nostra view al momento non cambia e riteniamo che da agosto in poi i mercati americani andranno verso una fase laterale ribassista di almeno un anno. Nello stesso lasso temporale, gli altri mercati dovrebbero continuare al rialzo, seppur fra alti e bassi.

L’idea è che si assisterà spesso a “robuste” rotazioni settoriali piuttosto che a ribassi veri e propri. Il consiglio operativo è quello di comprare nei successi 24 mesi, le debolezze in ottica di 60 mesi o addirittura 120. La storia insegna infatti che la diversificazione geografica in base al PIL è una scelta sempre vincente e lo continuerà ad essere anche da ora in poi.

Quali sono storie di valore da guardare con attenzione in questi giorni?

A Wall Street il titolo Salesforce.com potrebbe essere pronto per un rialzo del 20%

Il titolo (NYSE:CRM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 marzo a 212,80. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 201,51 ed il massimo a 251,23.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 198,76/228,91

area di massimo 311,77/354,65.

I prezzi potrebbero aver raggiunto un’area dalla quale ripartire in ottica annuale.

Analisi sommaria di bilancio

La società opera nel settore del cloud per archiviare dati, monitorare lead e progressi e capitalizza a Wall Street circa 195 miliardi di dollari.

Le raccomandazioni degli altri analisti (44 giudizi) stimano un fair value a 275,36 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad una stima di circa 270 dollari.

La nostra strategia di investimento

Il titolo andrà comprato solo in chiusura settimanale superiore a 220,20 con obiettivo primo a 1/3 mesi in area 251,23 e poi 280 circa nei successivi 9/12 mesi.

Al momento, meglio attendere sviluppi a bordo campo.