Fare il bucato non sempre è semplice come sembra! Gli errori che possono comprometterne il buon risultato sono tanti, fra i più frequenti ci sono la temperatura troppo elevata, l’eccessiva quantità di detersivo o semplicemente aver mischiato dei capi “incompatibili” fra di loro. Il risultato che si ottiene in questi casi è un abito sbiadito che dà l’impressione di vecchio. Ma non dobbiamo perderci d’animo. Prima di darci per vinti vogliamo condividere i segreti per ravvivare i colori dei vestiti con metodi naturali ed economici.

Utilizzeremo ingredienti presenti in tutte le case. In questo modo, non solo risparmieremo sull’acquisto di prodotti industriali spesso molto cari, ma salvaguarderanno l’ambiente e la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Capi scuri

Ebbene, sono proprio i capi neri che più spesso assumono una colorazione sbiadita che dà proprio l’impressione di un abito consunto. Per rendere il colore nuovamente intenso suggeriamo di utilizzare questa tecnica. Versare in un’apposita palla da posizionare nel cestello 2 caffè neri appena fatti. Quindi riempire la lavatrice del bucato, selezionando solo i capi neri, o blu scuri. Azionare quindi il normale programma di lavaggio a temperatura non superiore ai 30 gradi. Il caffè, essendo un colorante naturale, aiuta i vestiti molto scuri che si sono sbiaditi nel tempo a recuperare il loro splendore.

Un’altra alternativa per i capi più scuri consiste nell’adoperare i grani di pepe nero. Si dovrà versare un paio di manciate di grani interi direttamente nel cestello della lavatrice. Avviare quindi un programma a bassa temperatura, anche in questo caso suggeriamo di non superare i 30 gradi. Il pepe rimuoverà il detersivo fra le fibre ed impedirà ai colori di sbiadire. Avremo quindi capi dalle tonalità intense e vivaci. L’inconveniente di questo metodo è che si dovranno poi rimuovere i grani dal cestello al termine del lavaggio. Attenzione, vanno utilizzati i grani interi, e non le polveri, che altrimenti otturerebbero gli scarichi del prezioso elettrodomestico. Controllare comunque che i grani del pepe che si sceglie di utilizzare, siano di dimensioni maggiori rispetto ai buchi del cestello per scongiurare incidenti.

Capi chiari

Per i capi bianchi o molto chiari invece si può utilizzare il succo di limone. Infatti questo aggiunto al detersivo aiuta a ravvivare il bianco, o il colore chiaro, nei vestiti sbiaditi e ingialliti.

Il consiglio

Un consiglio che vale per il bucato di qualsiasi colore è quello di aggiungere 1/2 bicchiere di aceto bianco nella vaschetta dell’ammorbidente. In questa maniera non solo si avranno capi più morbidi, ma grazie all’aceto, si recupererà il colore originale. Infatti l’aceto contribuisce ad eliminare il detersivo che si annida fra le fibre dei tessuti e causa la perdita di brillantezza dei colori.

Ecco dunque svelati dei segreti per ravvivare i colori dei vestiti con metodi naturali ed economici.

Approfondimento

Risparmiare i soldi della lavanderia utilizzando questi metodi di lavaggio a secco facili ed efficaci