La pellicina marrone che circonda la mandorla è ricca di sostanza nutritive importanti. Quando questo tipo di frutta secca rappresenta uno spuntino salutare, molto meglio consumarla interamente con la buccia. Quando, tuttavia, bisogna preparare dolci o pietanze salate la mandorla deve essere spesso priva di buccia. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra due metodi veloci per spellare le mandorle e realizzare ottime preparazioni dolci o salate.

Qualche premessa

In questo articolo la Redazione illustra ai propri Lettori due metodi. Il primo è molto più sbrigativo, mentre il secondo richiese un tempo maggiore. Entrambi i metodi hanno un importante vantaggio. Basta prestare attenzione al prezzo d’acquisto delle mandorle al chilo. Sarà possibile notare come le mandorle già sgusciate costano molto di più di quelle che tutti acquistano così come il frutto esiste in natura.

Una delle ragioni del surplus di prezzo è ovviamente il maggior tempo e le cure aggiuntive necessarie per restituire un prodotto pronto all’uso. Una volta imparati questi due metodi veloci per spellare le mandorle e realizzare ottime preparazioni dolci, verrà naturale acquistare mandorle intere e con la buccia.

Spellare il frutto in acqua calda

Il primo metodo consiste nel bollire le mandorle con la pellicina sul fuoco. Basterà scaldare la pentola d’acqua sul fuoco per circa 10 o 15 minuti e farle sfiorare il bollore. A questo punto, eliminare la pentola dal fuoco e tuffare dentro tutte le mandorle da spellare. Saranno sufficienti 3 o 4 minuti in acqua calda e, poi, consigliamo di collocarle direttamente in acqua fredda.

L’alternanza di temperatura (una molto calda e l’altra molto fredda) farà si che la pellicina venga via con estrema semplicità. Per eliminare la pellicina marrone, schiacciare leggermente la mandorla nella sua parte centrale. Poi basterà tamponarle e asciugarle o metterle per qualche minuto in forno per fare evaporare l’acqua velocemente.

Acqua fredda

Il secondo dei due metodi veloci per spellare le mandorle e realizzare ottime preparazioni dolci o salate, sfrutta il potere dell’acqua fredda. Bisogna mettere le mandorle in acqua fredda già il giorno precedente. Questo metodo richiede tempistiche più lunghe, ma presenta il vantaggio di non effettuare due cotture della mandorla come nel metodo precedente.

Le mandorle dovranno rimanere in acqua fredda per circa una decina di ore. Dopodiché, esercitando la stessa pressione prima descritta dal metodo precedente, la buccia verrà via con estrema semplicità.

Anche in questo caso, per far riacquistare alle mandole la loro fragranza originaria, basterà tostarle per qualche minuto in forno.