Nei tempi moderni il lavaggio a secco non è il più utilizzato. Tuttavia, ci sono alcuni capi per i quali risulta indispensabile. In questo caso si pensa che l’unica scelta sia quella di ricorrere ad una lavanderia. Purtroppo, in questi casi accade che venga utilizzato un solvente chimico tossico, di solito il tetracloroetilene. Può succedere di assorbire parte di questa tossicità una volta che il vestito lavato a secco in lavanderia viene a contatto con la nostra pelle.

Quindi, un un’ottica di contenimento dei costi e di tutela della salute, oggi vogliamo proporre un’alternativa che ci consente di risparmiare i soldi della lavanderia utilizzando questi metodi di lavaggio a secco facili ed efficaci.

Il lavaggio a secco, solitamente, si riserva ai capi di abbigliamento più delicati come quelli di seta, di pelle o di lana. In quest’ultimo caso si può anche procedere con un lavaggio in acqua. Si suggerisce comunque di utilizzare il lavaggio a secco qualora si tratti di un capo d’abbigliamento particolarmente di qualità.

Succo di limone e sale

La prima alternativa che andiamo a proporre necessita di sale e limone. Creare una pasta con questi sue ingredienti. Quindi con l’aiuto di un batuffolo di cotone strofinare la macchia da trattare. Lasciare agire la soluzione per una mezz’oretta. Quindi rimuovere con l’aiuto di un panno umido, preferibilmente bianco ed in microfibra.

Bicarbonato ed aceto

Un’altra soluzione ricorre all’utilizzo di 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio,1 cucchiaino di acqua gasata e 2 cucchiaini di aceto di vino bianco. Creare quindi una crema con questi ingredienti. Tamponare il composto sulla macchia fino a quando non scompare. Successivamente rimuovere l’eccesso usando un panno bianco e umido. Infine suggeriamo di stendere il capo al sole fino ad asciugatura completa.

Kit naturali

Infine, per dovere di informazione, vanno annoverati kit per pulire a secco i vestiti naturali al 100%. Questi sono generalmente composti da una soluzione pretrattante da stendere sulla macchia. Successivamente il capo va inserito in un sacchetto in dotazione insieme ad un foglio cattura colori. Al termine del lavaggio breve, sempre nell’apposito sacchetto si può utilizzare un programma di asciugatura rapida, comunque non più lungo di 30 minuti. Suggeriamo comunque di ricorrere a questa soluzione solo come ultima istanza e comunque dopo aver controllato l’etichetta del capo che si intende lavare.

Ecco dunque come risparmiare i soldi della lavanderia utilizzando questi metodi di lavaggio a secco facili ed efficaci.