Spesso ci si trova costrette ad acquistare merendine industriali perché non si ha il tempo di prepararle con le nostre mani. Con questa ricetta il problema sarà definitivamente risolto! Infatti queste tortine sono semplicissime da cucinare e comportano poco sforzo. La cucina non sarà invasa da ciotole da lavare, l’unico ausilio che useremo è un normale frullino dotato di fruste elettriche. Avremo dunque un’ottima alternativa per colazione, spuntini o solo per soddisfare una voglia di dolce, fatta in casa e con ingredienti salutari.

Vediamo dunque nei dettagli come preparare delle tortine all’arancia golose e facilissime senza sporcare la cucina.

Gli ingredienti necessari sono:

1 uovo;

80 gr di farina 00;

30 gr di fecola di patate;

50 gr di zucchero;

2 arance: di una si utilizzerà sia il succo che la scorza grattugiata, l’altra sarà privata della buccia e tagliata in 5 fette;

30 ml di olio di semi;

1/2 bustina di lievito in polvere per dolci;

Zucchero semolato, quanto basta per impanare le fette di arancia.

Passiamo alla preparazione

Mettere l’uovo e lo zucchero in un mixer e lavorare con le fruste elettriche. Quando il composto sarà gonfio e spumoso aggiungere l’olio di oliva a filo, continuando a lavorare. Quindi unire il succo di un’arancia e la scorza grattugiata. Incorporare a poco a poco la farina, la fecola ed il lievito in polvere, tutti precedentemente setacciati con un colino a maglie strette. Nel mentre tagliare l’altra arancia, dopo aver eliminato la buccia e la parte bianca, in 5 fette.

Quindi “impanarle” nello zucchero semolato su tutti i lati. Imburrare ed infarinare degli stampini monodose, coprire il fondo con un piccolo cerchio di carta forno. Mettere una fetta di arancia sul fondo e versare sopra un paio di cucchiai di impasto. Procedere nello stesso modo con gli altri 4 stampini. Cuocere in forno per un quarto d’ora a 180°, controllando la cottura con uno stuzzicadenti. Quando raffreddate, rovesciare le tortine su un piatto da portata.

Abbiamo visto come preparare delle tortine all’arancia golose e facilissime senza sporcare la cucina. Una ricetta scenografica con zero fatica!

Un segreto

Le arance si possono sostituire con dei limoni. Lasciando il procedimento invariato si otterranno delle tortine al limone altrettanto gustose.

Buon appetito!