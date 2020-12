Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si impara a fare l’impasto della pizza ogni giorno potrebbe essere quello buono per infornare. Eppure ottenere un impasto di qualità comporta dei passaggi precisi e tempi di attesa.

Sicuramente la decisione di impastare della pizza non può essere estemporanea. Per questo motivo avere un impasto sempre pronto può essere utile. È possibile anche che un impasto sia venuto abbondante e ci sia bisogno di conservarlo. Qual è allora il miglior metodo di conservazione quando non si consuma immediatamente il panetto? Vediamo i segreti per conservare l’impasto della pizza e averla sempre pronta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A ogni necessità un metodo

Esistono vari metodi molto semplici per conservare i panetti dell’impasto della pizza. È bene però conoscere quali utilizzare e quando. Difatti, la scelta del metodo dipende da quanto tempo dopo l’impasto verrà utilizzato.

Se si tratta di qualche giorno di attesa (2 al massimo) prima di riutilizzare l’impasto, allora il miglior luogo è il frigorifero. L’impasto sarà conservato in un contenitore ben chiuso e oleato. Dopo qualche giorno sarà necessario prendere il panetto di pizza e lasciarlo a temperatura ambiente per 15 minuti.

Prima di lavorarlo, colpirlo dall’alto con un pugno per liberare l’anidride carbonica prodotta nella lievitazione. Ora si può rimpastarlo con dell’altra farina. Ovviamente il rimpasto darà nuova vita al panetto che riprenderà la lievitazione. Nel caso si utilizzi della pasta madre come lievito, la temperatura del frigo non dovrà mai essere inferiore a 4 gradi. Per il lievito di birra bastano 2 gradi.

Per una conservazione di più di 2 giorni, allora il metodo più conveniente è il congelatore. L’impasto dovrà essere diviso in panetti uguali, unto di olio di oliva. In seguito avvolgere le sfere singole di impasto nella carta da forno o pellicola.

Riporre le porzioni d’impasto in un sacchetto per alimenti. nel congelatore l’impasto può essere conservato fino a 2 mesi. Ogni volta che serve un panetto basterà aprire il sacchetto freezer. Prima di usarlo, scongelare per almeno 12 ore e poi rimpastarlo.

Ed ecco quindi i segreti per conservare l’impasto della pizza e averla sempre pronta. Si potrà impastare un grande quantitativo di pasta per pizza e poi conservarla.