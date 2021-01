Oggi vogliamo proporre una ricetta molto semplice e rapida, che non prevede l’utilizzo di lievito, né di uova né di burro. Le chiacchiere sono il dolce più amato del carnevale, conosciute anche come frappe, cenci, bugie o galani a seconda della regione italiana. Ebbene vediamo quali sono i segreti per avere chiacchiere friabili e croccanti utilizzando l’acqua frizzante.

Gli ingredienti necessari sono:

250 gr di farina 00;

25 gr di olio extravergine d’oliva;

50 gr di vino bianco;

50 gr di acqua frizzante;

scorza grattugiata di un limone oppure di un’arancia;

1/2 cucchiaio di zucchero semolato;

un pizzico di sale;

Olio di semi di arachide quanto basta.

In alternativa al vino bianco si può utilizzare dello spumante, non inficiando la buona riuscita del piatto.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Mettiamoci dunque al lavoro

Si comincia con il versare in una ciotola capiente la farina. Aggiungere quindi il vino, l’olio, l’acqua frizzante, il sale, lo zucchero, la scorza grattugiata di limone o arancia e con un cucchiaio iniziare a lavorare il tutto. Successivamente rovesciare l’impasto su un piano lavoro e impastare con le mani fino ad ottenere un panetto elastico ed omogeneo.

Coprire il panetto con una ciotola a far riposare per una decina di minuti. Trascorso il tempo necessario bisogna lavorare la pasta per ottenere una sfoglia sottile. Ebbene, per velocizzare questa operazione, si potrà dividere l’impasto ottenuto in piccoli pezzi e stenderli con l’aiuto di una macchina per la pasta. Si può cominciare dallo spessore maggiore per arrivare fino al minore passando l’impasto 2 o 3 volte per ogni livello.

Si otterranno delle sfoglie sottili che andranno tagliate con una rondella delle forme e dimensioni di preferenza. Lasciare riposare le chiacchiere ottenute per circa mezz’ora.

Quindi versare abbondante olio per frittura in una padella. Friggere le chiacchiere un po’ per volta senza affollare l’olio per non abbassarne la temperatura. Girarle spesso e scolarle dall’olio appena saranno dorate. Sistemarle in un vassoio rivestito con carta assorbente. Quando stiepidite spolverizzarle con dello zucchero a velo.

I segreti per avere chiacchiere friabili e croccanti utilizzando l’acqua frizzante

Utilizzando dell’acqua frizzante e del vino o dello spumante ricco di bollicine si potrà dunque fare a meno del lievito. Inoltre la sfoglia molto sottile consente di ottenere delle eccellenti chiacchiere croccanti e friabili.

Ecco dunque svelato come ottenere chiacchiere friabili e croccanti utilizzando l’acqua frizzante.

Buon appetito.