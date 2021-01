Siamo in un momento molto particolare per i mercati azionari e la settimana appena iniziata potrebbe dare l’abbrivio a una direzionalità del 7/10% in un senso o nell’altro. Cosa accadrà da ora in poi? Attenderemo sviluppi prima di prendere una decisione operativa. Frattanto, stiamo scegliendo i titoli da inserire nella nostra whatchlist al rialzo e/o al ribasso di breve e medio lungo termine. Oggi infatti ci chiediamo, se dopo il recente ribasso è il momento di comprare Facebook sottovalutato del 26%?

Ora andremo ad analizzare il titolo studiando i bilanci degli ultimi anni e i grafici per capire se siamo in presenza di un’opportunità da cogliere subito oppure rimanere in attesa.

Il titolo (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 gennaio a 251,36 dollari. Nel 2020 ha segnato il minimo a 137,10 ed il massimo a 304,67. Dal mese di agosto è iniziata una discesa dal massimo annuale fino ai giorni nostri.

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 218,45/261,25

area di massimo attesa 378,98/405,44

Siamo giunti in area di minimo annuale.

Dopo il recente ribasso è il momento di comprare Facebook sottovalutato del 26%?

Si prevede che i guadagni cresceranno del 15,46% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 40,2% nel 2020.

In base ai bilanci degli ultimi anni, i nostri calcoli riportano a un fair value di 320 dollari per azione. Il consenso degli analisti invece, si attesa ad un prezzo medio di 319,45.

La nostra strategia di investimento

Nonostante il titolo sia giunto in un’area di prezzo di minimo potenziale per l’anno in corso, non ravvisiamo ancora un segnale di acquisto nè dai prezzi e tantomeno dai nostri indicatori.

Il nostro consiglio operativo è di comprare solo in chiusura settimanale superiore ai 263,47 altrimenti continuare a rimanere a bordo campo sia di breve che di medio lungo termine, in attesa di ulteriori ribassi verso area 207 dollari.

Facebook è un titolo dalle grandi potenzialità e in un’ottica di diversificazione è una società sulla quale puntare in presenza di segnali di acquisto.