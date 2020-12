Se c’è una cosa che l’emergenza sanitaria e i vari lockdown hanno insegnato a tutti, è che è bene imparare come sostituire il lievito. In questo articolo gli Esperti della Redazione vogliono suggerire come ottenere lievitazioni perfette senza lievito. Questi semplici metodi possono rivelarsi utili non solo per non rinunciare a dolci preparazioni in caso di mancanza di lievito, ma anche come valida alternativa per coloro che sono intolleranti al lievito ma non vogliono rinunciare ad un soffice piacere. Vediamo, dunque, come ottenere lievitazioni perfette senza lievito

Ammoniaca

Il primo metodo per sostituire il lievito prevede l’utilizzo di ammoniaca per dolci. Quest’ultima è usata soprattutto per la lavorazione dei biscotti, come ad esempio i cantucci di Natale. Non bisogna preoccuparsi troppo del suo odore pungente perché non si avvertirà nella preparazione finale. Inoltre, l’ammoniaca per dolci risulterà insapore. Se abbiamo in programma di fare dei biscotti possono bastarne anche 2 grammi, per una torta, invece ne serviranno 5. Certo, non sarà una torta altissima, ma comunque molto gustosa.

Bicarbonato

Se non abbiamo l’ammoniaca, possiamo anche procedere con metodi che prevedono l’utilizzo del bicarbonato. A quest’ultimo va aggiunta una base acida, come del succo di limone o dell’aceto di mele. Questo perché il bicarbonato, unito ad una componente acida, è in grado di produrre anidride carbonica e di innescare quindi il processo di lievitazione. Ebbene, basterà miscelare 30 ml della base acida scelta ad un cucchiaio di bicarbonato e lavorare i due ingredienti fino alla completa scomparsa dei grumi. Quindi utilizzare come normale lievito per preparare un ottimo dolce.

Cremor Tartaro

Anche il Cremor Tartaro, unito al bicarbonato di sodio, garantisce stabilità alla massa montata e dona morbidezza ai dolci. Per ogni 500 grammi di farina bisognerà aggiungere 8 grammi di Cremo Tartaro e 1 cucchiaio di bicarbonato.

Albumi

Infine ricordiamo gli albumi montati a neve. Questi possono innescare la lievitazione anche in torte a struttura “pesante”. Occorrerà dunque montare 4 albumi a neve ferma e aggiungere alla farina un cucchiaio di bicarbonato. Ecco, dunque, svelato come ottenere lievitazioni perfette senza lievito.