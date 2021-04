Queste ciambelle alte e zuccherate sono una vera delizia per il palato di tutti. Prepararle perfettamente richiede un po’ d’esperienza e tanta padronanza della ricetta. La Redazione intende svelare i segreti inconfessabili e gli errori da evitare per graffe soffici come nuvole e gonfie da fare invidia. Ecco tutto ciò che occorre sapere per un dolce impeccabile e gustoso come mai prima d’ora.

Lavorazione in planetaria

Una volta recuperata la propria ricetta di fiducia bisogna applicare il primo piccolo trucco per ottenere un impasto morbido e lievitato. Suggeriamo di lavorare l’impasto delle graffe per i primi 10 minuti con il gancio “a foglia” della planetaria. Solo dopo occorrerà sostituirlo con quello “a uncino” e terminare la lavorazione. Ma questo è solo il primo dei furbi trucchi da utilizzare. Ecco tutti i segreti inconfessabili e gli errori da evitare per graffe soffici come nuvole e gonfie da fare invidia.

L’aggiunta del burro

Il burro deve rappresentare l’ultimo ingrediente da aggiungere all’impasto dopo il montaggio del gancio a uncino. Utilizzare il burro solo quando è perfettamente morbido. Molti descrivono la giusta consistenza del burro per questa ricetta come simile a una “pomata”. Un altro piccolo trucco consiste nel lavorare l’impasto con le mani imburrate per dargli sofficità e profumo.

La lievitazione

L’impasto deve lievitare in un contenitore unto con olio. Questo consentirà di non lasciare parte dell’impasto sulle pareti e a non bucarlo per non sgonfiarlo. Suggeriamo di rimuovere l’impasto dai bordi delicatamente e con l’aiuto di un tarocco da cucina.

Frittura

La temperatura ideale di frittura è tra i 150 e 160 gradi centigradi. Per testare la validità della temperatura senza disporre di un termometro da cucina basta pizzicare un po’ d’impasto rimasto nel contenitore e gettarlo nell’olio. Se questo salirà immediatamente a galla senza affondare è giunto il momento di friggere!

Ingrediente extra

Suggeriamo di aggiungere un po’ di cannella allo zucchero semolato in cui passare le graffe appena fritte. Questa conferirà gusto, colore e brio.

Gli errori da evitare

Non bisogna mai eccedere con il lievito pensando di velocizzare la procedura. Il prodotto sarà impeccabile solo se è possibile rispettare i tempi di lievitazione della ricetta. Friggere a una temperatura troppo alta determinerà un dolce troppo cotto all’esterno e crudo all’interno. La conseguenza è un Krapfen sgonfio poco dopo la frittura. Le graffe sono infatti il corrispondente Krapfen tedesco. Ecco invece tutti i segreti per un perfetto plum-cake con i fiocchi.