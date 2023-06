I numeri da giocare al Lotto per ogni segno zodiacale. L’avresti mai detto che questi sono i più fortunati?

Il rapporto tra numeri, astrologia e astronomia è oggetto di studio fin dai tempi antichi. Non per niente numerologia e oroscopo sono legati ancora oggi. È il momento di capire come e di scoprire i numeri più fortunati per ogni segno zodiacale. Arrivano buone notizie per gli appassionati di gioco perché c’è l’imbarazzo della scelta.

Destino, caso, fortuna, oroscopo. Molti credono che siano queste componenti a indirizzare il futuro. Altri credono che il segno zodiacale di nascita sia fondamentale in molti aspetti della vita, fortuna al gioco compresa. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo i numeri da giocare al Lotto per ogni segno zodiacale. Siamo nel campo della curiosità senza pretese scientifiche e invitiamo gli appassionati a giocare sempre con moderazione. Pur tuttavia, scoprire i nostri numeri fortunati potrebbe davvero farci divertire.

I numeri fortunati dei segni di Terra

Iniziamo con i numeri da giocare legati ai segni di Terra e in particolare dal Toro, segno tra i più fortunati dell’estate in arrivo. Astrologia e numerologia associano a questo segno i numeri 2, 34, 56, 71 e 90. Altre credenze aggiungono anche il 5, il 25 e il 75.

La Vergine viene inserita tra i segni più sfortunati dello zodiaco. Ma nonostante questo ha anch’essa dei numeri fortunati. Ovvero 12, 34, 59, 87 e 89. Una cinquina che potrebbe cambiare anche le sorti più ostili.

5 numeri top ci sono anche per il Capricorno: 4, 23, 59, 68 e 71. Studi antichi di epoca platonica associano al decimo segno anche i numeri 8, 18 e 28.

Quali numeri dovresti giocare se sei un segno di Acqua o di Fuoco

Proseguiamo con i segni d’Acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci. Al Cancro tradizione e numerologia assegnano come fortunati i numeri 3, 22, 61, 75 e 88. Quelli legati alla buona sorte dello Scorpione sono invece 4, 21, 37, 49 e 82. I Pesci appassionati di Lotto e SuperEnalotto, invece, dovrebbero puntare su 20, 36, 49, 58 e 69. Oppure su 4, 14 e 24 se vogliono tentare la fortuna con un terno.

Passando ai segni di Fuoco, i numeri top dell’Ariete sono il 10, il 25 e il 68 a cui vanno aggiunti 76 e 89. Quelli del Leone sono 2, 33, 45, 59 e 87, mentre per il Sagittario sono 21, 54, 59, 68 e 72.

I numeri da giocare al Lotto per ogni segno zodiacale: Gemelli, Bilancia e Acquario

Ultimi in lista, ma non per importanza, i segni d’Aria, i grandi pensatori dello zodiaco. I numeri sinonimo di buon auspicio per i Gemelli sono 4, 15, 19, 22 e 65. Quelli fortunati dei Bilancia sono 10, 24, 36, 59 e 69. L’Acquario, invece, potrebbe provare a puntare su 2, 34, 56, 79 e 82.

Alcuni numeri sono comuni a più segni zodiacali mentre altri, come il numero 1, non hanno associazioni con l’astrologia.