In pochi conoscono questa particolarissima pianta grassa che ha le foglie a forma di delfino

Le piante producono un effetto rilassante e prenderci cura di una piccola piantina che cresce senza tante difficoltà piace un po’a tutti. Questa specie di pianta è proprio adatta per questo genere di situazioni.

Essendo una pianta grassa, non necessita di molte attenzioni e in più per la sua particolarissima forma con delle foglie che assomigliano a un delfino, è una pianta di design perfetta per ogni tipo di arredamento che in pochi conoscono.

La pianta perfetta per il nostro arredamento con il minimo sforzo

Le piante grasse da sempre sono quelle che richiedono meno attenzioni perché sono molto resistenti. Ma il motivo è anche nel fatto che nel fusto e/o nelle foglie carnose, raccolgono di solito una riserva d’acqua che permette loro di resistere anche più giorni.

La pianta delfino, scientificamente chiamata Senecio Peregrinus, vanta per l’appunto delle foglie carnose che assomigliano ad una collana di delfini. Viene anche detta pianta dei delfini volanti avendo delle grosse cascate di lunghi fusti cadenti.

Questa specie di pianta può arrivare ad una lunghezza di circa 50 cm il primo anno e ha una piccola fioritura da maggio a giugno. I fiori sono di colore bianco a forma di palloncini molto simili alla nebbiolina (Gypsophila paniculata).

In realtà, in pochi conoscono come coltivare questa particolarissima pianta grassa che ha le foglie a forma di delfino.

La pianta si adatta facilmente al clima interno o esterno di una casa. La miglior esposizione dovrà essere in una zona della casa molto luminosa non con il sole diretto o almeno per sole poche ore del giorno. Mentre, possibilmente, bisognerebbe posizionarla in una zona umida come il bagno o la cucina.

La soluzione perfetta è posizionare la pianta in vasi sospesi o sopra muretti o marmi delle finestre per valorizzare i suo rami cadenti di foglie. Esporre la pianta al gelo, all’aria condizionata o alle stufe può danneggiarla irreparabilmente.

Questa specie di Peregrinus cresce molto rapidamente e come la maggior parte delle piante grasse, può essere propagata molto facilmente per talea.

Ogni tipo di terreno per piante grasse può andar bene per farla crescere sana e forte, l’importante è il drenaggio ed evitare assolutamente i ristagni d’acqua. Il vaso dovrà essere abbastanza grande per permettere alle radici di crescere ed avere il giusto spazio.