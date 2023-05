Lo spread BTP Bund in questo momento quota 187,46 ed è sostanzialmente stabile da diverse settimane. Frattanto la BCE ha alzato i tassi di interesse al 3,75%. D’oltreoceano la FED ha portato il tasso tra il 5% e il 5,25%. Mentre molti continuano ancora a ragionare se alle porte ci sia una recessione economica, o un atterraggio morbido dell’economia, le probabilità che i tassi rimarranno fermi per qualche tempo sembrerebbero aumentate. Come al solito tutto dipenderà dai dati macroeconomici che verranno pubblicati di volta in volta. I mercati azionari frattanto, dopo una forte salita di inizio anno si stanno muovendo in laterale da aprile. Prer quanto riguarda il “fronte obbligazionario”, comprare e mantenere i BTP in questo momento sembrerebbe la scelta migliore. Andiamo a capire il perchè.

I Buoni del Tesoro poliennali si mantengono tonici

I BTP possono essere comprati quando ci sono le nuove emissioni, oppure sul mercato. Per misurare le possibili evoluzioni dei BTP sul mercato secondario e per le nuove emissioni il barometro da usare è il BTP Future:

sale il BTP Future salgono i BTP e quindi scendono i rendimenti;

scende il BTP Future scendono i BTP e quindi salgono i rendimenti.

Le evoluzioni dipendono (e qui lo enunciamo in modo molto semplicistico) dalle variazioni del tasso di interesse e dello spread.

Salgono i tassi scendono i prezzi dei BTP, e quindi salgono i rendimenti; i tassi stanno fermi o scendono, i prezzi dei BTP tendono a salire, e quindi scendono i rendimenti. Riteniamo che quest’ultima ipotesi sia la più calzante per il momento attuale.

Comprare e mantenere i BTP in questo momento sembrerebbe la scelta migliore. Ecco il perchè

Nel momento in cui scriviamo il BTP Future segna il prezzo di 115,33. Dopo che nel mese di dicembre ha toccato il minimo a 107,56, da inizio anno ha segnato il minimo a 107,74 e il massimo a 117,76.

Da diverse settimane i prezzi segnano minimi e massimi crescenti e questo rafforza la tesi che questo movimento potrebbe continuare.

Analizziamo il quadro grafico

Nel breve termine solo la mancata tenuta di 113,70 in chiusura giornaliera e poi settimanale potrebbe stoppare questo movimento verso la resistenza dei 119,37.

Lettura consigliata

Vacanze mare Sardegna 2023 all inclusive o in Egitto a Marsa Alam? Alcuni supermercati ti fanno partire per 7 giorni da 489 €