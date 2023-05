Se negli ultimi mesi il settore bancario è stato tra.i più forti di Piazza Affari con BPER Banca e Unicredit che guidano la pattuglia dei migliori da inizio anno, in fondo alla classifica abbiamo sempre trovato il solito terzetto Banca MPS, FinecoBank e Illimity Bank. Al termine della seduta del 15 maggio, però, i 2 peggiori titoli bancari da inizio anno sembrano avviati in direzioni opposte. La banca guidata da Corrado Passera, infatti, ha guadagnato oltre il 4%, mentre FinecoBank ha perso oltre l’1,3%. Ma se i 2 peggiori titoli bancari da inizio anno sembrano avviati in direzioni opposte, come comportarsi? Quale dei due preferire al di là delle performance di giornata?

Le azioni Illimity Bank sono sul punto di accelerare al rialzo? Manca ancora poco, ma le prospettive sono buone: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 15 maggio in rialzo del 4,10% rispetto alla seduta precedente a quota 6,47 €.

Ottima chiusura per le azioni della banca guidata da Corrado Passera che di fatto annullano la proiezione ribassista in corso (linea continua). Non sono, però, riuscite ad andare oltre la soglia (area 6,50 €) invertendo così definitivamente al rialzo. Nei prossimi giorni, quindi, è su questo livello che si potrebbe decidere il futuro del titolo.

Una chiusura giornaliera superiore a 6,50 € potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 7,14 €. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 8,2 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 6,45 € potrebbe riportare nuovamente la tendenza al ribasso.

Svolta rialzista vicina per le azioni FinecoBank? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 15 maggio a quota 12,525 €, in ribasso dell’1,38% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Queste azioni continuano a scendere senza sosta, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per rientrare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 12,315 €. Inoltre, questo livello di prezzo rappresenta il punto di approdo del precedente profondo ribasso sul titolo. Qualora, quindi, si dovesse formare un doppio minimo le chance di rivedere le quotazioni presto in area 15 € potrebbero essere molto elevate.

