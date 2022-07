Tra i must have di questa stagione e a grande richiesta tornano di moda su Instagram, tra le passerelle di alta moda e tra brand famosi i sandali granchio.

Una moda comoda e chic che si abbina a ogni esigenza, infatti li ritroviamo in commercio in tutte le versioni, da quelli adatti per la spiaggia a quelli per andare in barca, fino ad arrivare a quelli con la zeppa da sfoggiare di sera e in occasioni importanti.

È un tipo di calzatura semi scoperta in grado di mettere a proprio agio tutti e che richiama i tempi lontani della gioventù. Sono inoltre l’ultima tenenza della bella stagione insieme alle calzature amate dai reali e ai modelli alla schiava.

I sandali che stanno bene con tutto, vestiti, pantaloncini e abiti lunghi

Questi modelli sono adatti anche ai bambini per la loro comodità e praticità. Inoltre spesso si ritrovano in commercio modelli anche molto spiritosi e divertenti, perfetti per i bambini. Questi sandali, infatti, ben aderiscono al piede rendendo comode anche lunghe passeggiate.

Realizzabili con la suola piatta, con la zeppa o con un tacco a spillo, la moda prettamente marina invade le città regalando agli outfit un tocco di stile.

Abbiniamoli a pantaloncini, gonne e vestitini per rendere ogni look ricercato e indimenticabile. Sono perfetti anche se indossati sotto abiti lunghi o in momenti più casual della giornata. Da abbinare per un tocco di classe agli occhiali da sole. Realizzati per il mare, sono ideali da utilizzare in spiaggia, in riva al mare ed anche in acqua. Insomma, una vera e propria scoperta a cui sarà impossibile rinunciare.

È una scarpa camaleontica che ci accompagna nell’arco dell’intera giornata. Basterà sostituire i materiali ed i colori. Infatti, mentre useremo la plastica assoluta per calpestare la rovente sabbia estiva, preferiremo modelli in pelle ed impreziositi con gioielli per il pomeriggio o per la sera.

Dunque, sono questi i sandali che stanno bene con tutto che non potranno mancare nell’armadio di una vera fashion addicted.

Curiosità modaiole

I sandali granchio fanno la loro apparizione nel lontano 1946, quando un brand francese creò il primo modello, realizzandolo interamente in plastica. È un tipo di sandalo che nasce prettamente per la spiaggia, ma che poi trova largo impiego nell’alta moda. Infatti il materiale per la loro creazione cambia ed in commercio cominciano a trovarsi anche sandali granchio realizzati in pelle ed abbelliti con gioielli.

Lettura consigliata

Basta sandali altissimi perché sono queste le scarpe estive comodissime che stanno spopolando per l’estate 2022 perfette con vestitini, gonne e pantaloni.