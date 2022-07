Weekend di relax per Ariete e di nervosismo per questi segni zodiacali

Siamo entrati nel penultimo weekend di luglio. Il prossimo potrebbe già voler dire vacanza per tante persone. Se non da bollino nero, probabilmente sarà il primo da bollino rosso, con le prime famiglie che si metteranno in viaggio verso le località di villeggiatura.

Dall’altro lato, ci sarà chi dovrà aspettare ancora un po’ prima di partire. Gli ultimi giorni, si sa, sono i più lunghi, quelli che, all’apparenza, passano più lentamente. Un countdown che scorre piano, in attesa del fatidico gong.

Tuttavia, godere di un po’ di relax nel fine settimana è possibile anche stando a casa. Ci sono moltissimi modi per farlo, soprattutto se si è dell’umore giusto. È il caso, per esempio, di un segno zodiacale parecchio fortunato in questo momento. Stiamo parlando dell’Ariete.

I nati sotto questo segno di fuoco, infatti, stanno vivendo un ottimo periodo sotto tutti gli aspetti. La loro estate è iniziata al top, dopo una seconda parte di primavera particolarmente complicata. Adesso che tutto è tornato a funzionare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si cerca il benessere in ogni sua forma. In questo weekend, in particolare, saranno relax e socializzazione a prevalere. Magari un’uscita con amici, una festa o un matrimonio, saranno forieri di notizie positive. Per vivere poi una domenica di qualità in qualche luogo speciale, non lontano da casa.

Weekend di relax per Ariete, di nervosismo per questi segni zodiacali

Purtroppo, non tutti gli altri segni avranno la stessa fortuna e le stesse opportunità dell’Ariete. L’Acquario, per esempio, vivrà un fine settimana all’insegna del nervosismo. Non solo, sorprese negative e imprevisti sono in agguato. Questo genererà confusione e poca lucidità. Insomma, un weekend che, si spera, possa passare davvero in fretta.

Non allo stesso livello dell’Acquario, ma anche lo Scorpione non vivrà un fine settimana particolarmente positivo. Anche nel suo caso ci saranno problemi e fraintendimenti. Lo stato d’animo non sarà ottimale, quindi sarà meglio limitare al minimo gli spostamenti e circondarsi solo di amici fidati.

Problemi di gelosia, invece, per il Leone. In un weekend tutto sommato gradevole, potrebbero sorgere problemi di questo tipo a causa di un fraintendimento familiare. Bisognerà cercare di risolvere subito il nodo, onde evitare che diventi sempre più complicato scioglierlo.

Chi, invece, farà compagnia all’Ariete per un weekend davvero spettacolare, è il Sagittario. I nati dal 22 novembre al 21 dicembre, infatti, grazie alla presenza di Mercurio in Leone, vivranno dei momenti molto vivaci e intensi. Nuove amicizie, per i single anche qualcosa in più, potranno illuminare delle giornate davvero positive.

Quindi, weekend di relax per Ariete, di nervosismo per Acquario e Scorpione, con qualche problema per il Leone. Il Sagittario, in tutto questo, vivrà momenti davvero intensi e spettacolari. Nell’attesa che arrivi agosto, che porterà in auge tre segni in particolare, tra fortuna e amore.

