Nel campo dell’hair styling le mode sono tante e in continuo rinnovamento. Fino a qualche anno fa, le donne, una volta raggiunta l’età adulta, sceglievano un taglio ed un colore e li mantenevano per gran parte della loro vita. I capelli erano un chiaro segno di riconoscimento. Si pensava che quando una donna cambiasse taglio o tinta era perché aveva avuto qualche delusione in amore e volesse dare un taglio radicale ed una svolta alla sua vita sentimentale. Oggi le cose non stanno più così. All’inizio di ogni stagione gli hair stylist ci propongono tagli nuovi, a volte anche estremi e adatti per chi ha grinta e carattere.

Così come sfumature innovative, talvolta anche molto azzardate. Utilizzando prodotti di buona qualità, ci si può sbizzarrire a cambiare look molto spesso. Di certo, però, quando si opta per un taglio drastico, poi ci vuole molto tempo perché i capelli ricrescano. Prima di fare scelte radicali è importante rifletterci bene per evitare ripensamenti quando ormai è troppo tardi. La tecnologia e le innovazioni in campo estetico ci possono comunque venire in soccorso. Possiamo infatti allungare le chiome applicando ciocche di extension. Oggigiorno ve ne sono di buona qualità. Fatte con capelli veri e applicate con tecniche mini invasive, non si notano assolutamente. Il trattamento con le extension è piuttosto costoso. Se non vogliamo spendere tanti soldi, dobbiamo allora armarci di pazienza e attendere settimane e mesi. Possiamo però dare un aiutino per anticipare i tempi della ricrescita.

Come avere capelli lunghi e folti ed anche sani e grossi senza extension

Vediamo quindi come preparare una maschera utilizzando ingredienti naturali. Ecco cosa ci serve:

1 cucchiaino di miele;

½ tazza di olio d’oliva;

1 cucchiaino di cannella.

Preparazione e utilizzo del prodotto

Versare l’olio in un pentolino e farlo scaldare. Unire poi il miele e la cannella. Mescolare bene. Una volta che la maschera sarà pronta, distribuirla sul cuoio capelluto aiutandosi con un pennello. Facendo un massaggio delicato, allungare il prodotto anche fino alle estremità dei capelli. Lasciare in posa un quarto d’ora circa e poi procedere con il normale shampoo. Ripeteremo poi il trattamento almeno una volta alla settimana.

Le proprietà degli ingredienti utilizzati

La cannella va a stimolare il cuoio capelluto e rinforza le radici. Inoltre, aiuta il buon mantenimento dei follicoli piliferi per la nascita di nuovi capelli. Tra l’altro, pare che schiarisca anche le chiome. Per il risultato finale, però, tutto dipende dal colore di partenza. Dal canto suo, invece, il miele contiene enzimi e vitamine che proteggono i capelli dalla secchezza, mantenendoli morbidi e lucenti. Inoltre, pulisce in profondità ed elimina il grasso in eccesso. Ecco quindi svelato come avere capelli lunghi e folti.

Lettura consigliata

La tinta che sta spopolando soprattutto tra le over 50 e 60 sta bene a tutte e con qualsiasi taglio di capelli